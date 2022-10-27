入境人員隔離、地區靜默管理10天為上限　胡錫進：不該隨便延長

日前國家發改委發布新政策稱，稱要便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境，引發廣泛關注。



官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進26日晚間發文稱，根據第九版《新冠病毒肺炎防控方案》規定，入境人員施行7+3隔離觀察，也就是最多10天，應該是所有中國人在絕大多數情況下配合防控施行隔離觀察的時間上限。



他進一步指出，任何集中隔離或者處於封控中的人在10天之後重新回到自由狀態，「這應當是絕大多數的情況，也應視為需要努力保障的一項權利。」



《環球時報》前總編輯胡錫進認為應該是所有中國人在絕大多數情況下配合防控施行隔離觀察的時間上限是十天。（視覺中國）

胡錫進指出，一個街道、一個城市下面的大行政區實施靜默更不能隨意超過10天。在境外人員不斷以7+3的方式進入中國大陸的時候，超過10天的大區塊靜默是沒有意義，也沒有道理的。所以防控措施一定要精準細緻，有的放矢，切不可搞一刀切，「一勺燴」。

胡錫進提到，有網民在網上說城市已經封「四十天」甚至「兩個月」了，他認為，出現集中抱怨的城市應當認真對待，「看看城市裡的某些區片是否的確經歷超長時間的封控，那樣的情況無疑應當堅決做出調整。」

有網民評論，胡錫進的說法是否證明如果一地封控超過10天是「證明當地管理能力」不行，胡錫進回覆「我認為是的。」但亦有網民批評，這不是一篇文章就能說的清楚，「傳播太快，財政沒錢，動態變化的，比如一個小區7加3，在第7天的時候突然來一個陽，那麼又要重新開始7加3，不是你說的那麼容易。」

內地堅持動態清零。（視覺中國）

10月25日國家發改委等部門周二發布《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》（以下簡稱《政策措施》），推出15條支持外資的措施，包括便利國際商務人員往來。

《政策措施》第七條指出，在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。各地方要用好用足中外人員往來「快捷通道」，結合當地實際，進一步明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利。

國家衛健委公布，內地昨日（26日）新增1117宗本土感染，逾八成二個案為無症狀感染。福建省會暫停一切聚集性活動。青海省西寧會蘭州、甘肅省會蘭州等地疫情持續，10月26日，微博流傳多張有關甘肅省蘭州市疫情的圖片，其中一張隔離人員在露天停車場過夜的圖片引起熱議。此外，河南省會鄭州的富士康傳出有逾萬人確診，但鴻海隨即闢謠稱僅少部分員工受疫情影響。

疫情｜蘭州連日有雨急降至10°C 市民露天停車場隔離過夜惹議網傳鄭州富士康逾2萬人確診 公司：嚴重不實訊息 園區生產穩定

針對蘭州和西寧、鄭州等地的疫情，胡錫進也發文指出，這提醒了北方其他大城市，近期一定要擴大篩查面，及時發現新感染者，以快制快地切斷感染鏈，堅決防止疫情在本地的進一步擴散。千萬不要等疫情擴散開了再回個頭來收拾，那樣的損失將很大，輿論等連帶風險也非常高。

他也強調，中國不可能一出疫情就大範圍封城，那樣對人民群眾生活的衝擊和對經濟的損害太大，所以要在動態中切斷一個又一個感染鏈，堅決防止疫情的規模性暴發。誠懇希望鄭州、蘭州、西寧這些城市為準確執行動態清零做出新的探索，為其他城市貢獻經驗，總結教訓。

此外，胡錫進也給出26日台灣新冠疫情數據稱，當日新增感染40317人，新增死亡52人。台灣迄今累計因新冠疫情死亡12479人，其中有1萬人以上是今年死亡的。他呼籲大家思考兩個問題：「第一，我們是否真的願意疫情也在大陸的城市裡自由傳播，我們每一個人，包括老人和孩子都暴露在病毒的威脅之下？」

台灣放鬆疫情管控，確診數單日破四萬。（AP）

「第二，如果不願意這樣，我們該怎麼辦，該如何完善我們的防控體系，使得防疫產生的經濟和社會成本一直低於疫情完全失控所造成的經濟社會發展綜合損失？」

胡錫進指出，自己也相當糾結，「我也相信很多人都是糾結的。如果中國大陸根本沒有能力對抗病毒，只能像我們國門之外的其他地方一樣，順其自然聽天由命，反倒簡單了，我們糾結，是因為我們今天仍然有選擇的權利。」

他續指，他相信政府組織的抗疫的確是為老百姓的，「只是問題本身的難度太高了，老百姓的利益又是多元乃至彼此衝突的。」胡錫進指出，自己反對喊簡單的口號，反對只顧其一不計其餘，主張不斷釐清思路，真正解決問題。