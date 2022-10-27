浙江現連體嬰　新生姊妹腹部相連且共用臍帶　周三成功完成分離術

周三（26日），浙江大學醫學院附屬兒童醫院手術室成功將一對出生40天、自母體就腹部相連且共用臍帶的連體嬰兒分離，隨後又進行胸骨、膈肌成型和腹壁修復手術，讓她們成為兩個獨立個體，目前兩嬰均生命體徵平穩。據了解，連體嬰發病率約為十萬分之一，是極為罕見的病症，而今次是浙江自2000年開展全國首例坐骨連體嬰分離術後，時隔22年再行連體嬰手術。



這對姊妹是在母親小藝（化名）懷孕22周時被發現是連體雙胎，當時包括醫生在內，所有人都勸小藝放棄她們。據醫生介紹，40%的連體嬰會在生產過程中出現死胎，僅18%能夠存活超過一天，有條件實施分離手術更只有其中一部分而已。不過幸好，當時小藝堅持進一步檢查後再判斷是否保留胎兒，遂前往浙江大學醫學院附屬婦產科醫院就診。經浙大婦院、浙大兒院多次組織多學科討論，該對連體胎兒的腹部連接在一起，心臟獨立，肝臟有條件獨立，認為目前醫療水平下是可以治療的。

出生4天時的連體嬰。（澎湃新聞）

9月16日，即小藝懷孕33周4天時，該雙胞胎姐妹在浙大婦院剖宮產出，當時姐姐重1950克，妹妹重1410克，她們隨即被收治於浙大兒院新生兒重症監護室。經查體，兩胎皮膚相連，共用臍帶，其中妹妹有先天性心臟病，肝臟包膜與姐姐的肝臟包膜緊貼，前後徑1.9cm，之間可見臍靜脈。因此，團隊會診後，決定等妹妹體重長到2公斤以上再做分離手術，從而降低風險。

這段期間，姐妹倆就待在同一個暖箱，簡單的翻身、給藥都需要兩名護士幫忙才能完成。當中，姐姐情況較好，出生不久即實現自主呼吸，不過妹妹則需要仰賴無創呼吸支持，並通過靜脈注射來作營養供給，同時超聲檢查位置需要反覆調整，心臟發育情況每周受到監控。

轉機在一個月後出現，這時姐姐體重長到3.04公斤，妹妹也到2.3公斤，不過當中也有新的問題，就是兩姊妹的體型差距拉大，比較活躍的姐姐還經常無意識地推開妹妹、拽掉妹妹的氧氣管等。團隊隨後決定，分離手術於10月26日進行，主刀醫生為浙大兒院外科主任、新生兒外科主任鈄金法。

手術期間。（澎湃新聞）

手術當日，鈄金法在超聲檢測下，避開重要血管、臟器，快速進行腹部分離；分開成功後，姐姐被迅速送至隔壁手術室，兩姊妹的胸骨、膈肌成型和腹壁修復手術隨即進行。最終，手術順利完成，兩姊妹的生命體徵在術後非常平穩，腹部皮膚修復後，也與正常人不相伯仲，「接下來，妹妹還需根據情況制定先心手術方案，相信姐姐妹妹都可以渡過難關」。