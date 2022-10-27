「民主」掩飾「戰火」　蔡英文帶領台灣走向戰爭新前線？

10月25日，是充滿歷史意義的台灣光復紀念日，77年前的這一天，台灣正式脱離日本殖民統治，復歸中國。今（2022）年這個重要的歷史時節，蔡英文政府選擇的「紀念」方式，是和美國聯合舉辦第11屆「世界民主運動」全球大會，包括2021年諾貝爾和平獎得主雷沙（Maria Ressa，台灣譯作瑞薩），以及目前旅英的香港前立法會議員羅冠聰等人赴台與會。



一場抗中反俄的取暖大會？

這場「民主盛事」原來宣稱將有來自70餘國、300多名「政要專家」與會，具體情況在實際舉行時變成200多位「民主運動人士」，而蔡英文的說法則是「數百位民主運動人士、專家、國會議員及贊助者」。除了與會者的人數和背景令外界摸不着頭緒之外，關於大會主題也有兩種版本，一是「主張民主未來：新前線的團結之聲」，另一則是「主導民主未來：為新領域團結發聲」。

儘管如此，上台發言者倒是「有志一同」，把矛頭都對向了二十大會議甫閉幕的北京。蔡英文指俄烏戰爭證明「威權政權將不惜一切實現其擴張主義」，並聯繫到台灣身上，稱「台灣人民對於這樣的侵擾再熟悉不過」，「台灣面對來自中國日益升高的威脅」。主張台美建交、「中醫」改名「台醫」的立法院長游錫堃說，「台灣現在正處於捍衛民主生活方式的前線」。羅冠聰批評，中共政權正在向普丁（Vladimir Putin）看齊，「這對民主是非常大的威脅」。

從他們的發言來看，這場「民主大會」的真實主題應是「抗中反俄、挺烏保台」。美國共和黨前亞太區主席方恩格（Ross Feingold）撰文揭露了這場大會的真正性質，他認為這是一場「相對不為人知的取暖派對」，「類似於台灣在許多無法參加的國際論壇中，於場外間隙舉辦的取暖活動。」

民主大會體現的是美國意志

事實上，啟動於1999年的「世界民主運動」全球大會，主辦單位和秘書處都是美國「國家民主基金會」（NED）；本屆在台灣舉辦，主辦單位再加掛「台灣民主基金會」（TFD）。至於美台這兩個機構之間的關係，台灣世新大學社會發展研究所退休教授黃德北告訴《香港01》記者，「從1990年代蘇聯東歐社會主義國家解體以來，美國國國院就透過各種方式施壓，要求各國都要成立類似美國『國家民主基金會』的組織，使美國可以藉着這樣的建置將許多國家更緊密的扣聯起來，成為美國推動其外交政策的另一項工具」。

黃德北進一步剖析，「台灣的民主基金會就是在這樣的要求下成立的，它的董事長是立法院長游錫堃，副董事長是外交部長吳釗燮，預算是由外交部編列。」關鍵之處在於，平常各國的民主基金會會舉辦一些民主研究與宣傳的活動，但有事時就會依照美國的號令，「要我咬誰就咬誰，要咬幾分就幾分」。他還強調，「這樣的世界民主運動大會，我們是要堅決反對的！」

3月29日蔡英文（右）在總統府接見美國國家民主基金會執行長威爾遜（左），盼望強化全民動員防衛。（台灣總統府）

在此隱藏其後的脈絡之下，美台連續三天在台北召開的民主大會，台下坐着美國國家民主基金會前後任執行長格什曼（Carl Gershman，台灣譯作葛胥曼）與威爾遜（Damon Wilson，台灣譯作威爾森），該活動究竟代表誰人的意志，已不言而喻。更何況威爾遜今（2022）年3月訪台時，在記者會上更是毫不避諱地表示，「將與台灣加強在烏克蘭衝突中的合作」，「烏克蘭現在有強大抵抗能力，正是因為公民社會高度投入」；他還轉述了蔡英文的說法，兩人討論如何動員公民、強化社會韌性，「一般人也可以做很了不起的事情，也可以是國家防衛很重要的面向」。

換句話說，美方真正在意的是，台灣如何整備化身為台海的「烏克蘭」，在公民社會高度投入下，展現「強大的抵抗能力」。這段時間以來，美方時不時有政要抵台，在「民主盟友」的外衣下，要求台灣強化「不對稱作戰」能力，甚至露骨地提出「不分男女全民皆兵」的「建議」。而台灣確實也在貫徹美方「關切」的兵役年限延長問題，民間則是民粹政客和商人合作下不斷鼓吹組織「鄉勇」保台。

民主是台灣的無敵保命符？

在中美陷入戰略對抗之際，拜登（Joe Biden）政府去（2021）年罕見地召開了全球首次民主峰會（The Summit for Democracy），除了拉攏「民主盟友」與北京針鋒相對的唯一作用之外，美國內部的民主失能和失靈問題非但未能得到解決，撕裂和對立反而益發嚴重。

台灣民間團體組成的「兩岸和平發展論壇」，10月25日在「世界民主運動」全球大會台北會場前抗議，呼籲台灣應該清醒的抵制美國國家民主基金會的迷魂湯，不要自迷迷人、誤人誤己。（兩岸和平發展論壇提供）

再往前追溯，世界範圍內還有個「世界自由民主聯盟」，其前身即成立於1967年的「世界反共聯盟」（簡稱「世盟」）。而「世盟」的組成基礎，則來自於1954年台灣蔣介石、韓國李承晚等人共同倡議的「亞洲人民反共聯盟」（簡稱「亞盟」）。從歷史就能看出一條線索，在美國的幕後支持下，大張旗鼓揚起「民主」旗幟，往往真實目的並不在於「民主」，而是對抗性質的「反共」。這條延續自冷戰以來的老路，至今換湯不換藥，從「反共」變成「反俄」、「抗中」、「對抗威權主義」云云，至於誰是「民主」、誰又是「民主」之敵，當然是美國說了算。

台灣方面不是沒有人從歷史的經驗之中看出教訓。比如由多個民間團體組成的「兩岸和平發展論壇」，他們在「世界民主運動」全球大會開幕前一天的10月24日發出新聞稿，細數近來台灣民眾被迫吃下來自美國的「萊豬」和「萊牛」，青年要服更長的兵役，台灣要買更多的美製武器，把自己打造為巨大「軍火庫」等處境，無不是由於「驕傲的美國」經常擺出「單邊主義」的高姿態發號施令。

「兩岸和平發展論壇」譴責，美國展現出來的「戰爭哲學」，說明美國只不過是使用文明手段的新野蠻主義的「民主帝國」。然而，這類值得進一步理性反思的聲音，在看似多元的台灣社會，卻往往被貼上一張「統派」標籤之後，便面臨邊緣化和被拒斥的結果。

美國希望在台灣複製烏克蘭經驗的「世界民主運動」大會，遇上了主張以「和平發展道路」推行「中國式現代化」的中共二十大會議，兩種理念和做法的較勁拉扯，確實在地緣政治上體現在身處板塊碰撞前沿的台灣身上。但「民主」意識形態真是台灣的無敵「保命符」？真能將自己打造為無堅不摧的銅牆鐵壁？無懼蔡英文政府和美國藉由操弄「台灣牌」帶領台灣走向戰爭「新前線」？台灣其實並非毫無選擇的空間，要反戰避戰、還是要引戰備戰，這個問題的急迫感，越來越需要台灣做出直面的回答。