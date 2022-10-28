貴州「村BA」人氣不輸NBA　民族舞代替啦啦隊　還有翻版高比拜仁

NBA新賽季開打至今，豪門球隊湖人卻面臨4連敗、一勝難求的困境當中。不過近日大陸網路上卻瘋傳1名「貴州Kobe」，只見他的臉型、笑容皆與已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）極為相似，更被網友譽為「全球最像」，甚至有人向湖人喊話，「把他簽下來」。



大陸內地近年興起一陣「農村籃球」風潮，許多農民會利用簡單的場地與設備，進行非專業的比賽，尤其又以貴州最為盛行，還被部分媒體戲稱是「村BA」。

中國特色「村BA」爆火 民族舞美女不輸美國啦啦隊（點擊放大瀏覽）：

+ 16

在眾多「村BA」球星當中，有1人因為外貌、笑容神似高比拜仁，因此又被譽為「貴州Kobe」。

從大陸YouTube的介紹影片中發現，儘管「貴州Kobe」的動作與本尊相差甚遠，但每一次的進球都刻意要擺出高比拜仁的招牌笑容，令球迷們看了可以說是又愛又恨。

網友笑稱高比拜仁會在天堂氣暈（點擊放大瀏覽）：

+ 9

此影片曝光後，在短短12小時內就吸引1萬人次觀看，不少球迷也笑說，「好消息是Kobe復活了，壞消息是他人在貴州」、「高比拜仁要掀棺材板了」、「Kobe看到這傢伙氣暈在天堂」。

另外，也有網友向新賽季一勝難求的湖人喊話，「該來簽了吧？終止連敗就靠他了」。

延伸閱讀：

衛少沒上場都輸！湖人開季慘吞4連敗 交易傳聞再起

【本文獲「TVBS」授權轉載。】