黃安批中國防疫手續如「脫褲子放屁」　遭防疫人員報警

大陸防疫堅持清零，藝人黃安也說受不了。13號在微博寫到，因工作不得不出門，但一路上先後因為行程碼、健康碼等問題，不但上廁所被阻止，還在路上被扣留，讓他氣得當場向防疫人員抗議防疫手續是「脫褲子放屁」，結果對方報警要抓他，黃安抓到空擋直接開溜，直言「路上確實吃了不少苦頭」。



黃安發文表示，他12號從四川瀘州市古藺縣出發，先碰到高壓電線施工，塞車將近半小時，跑步下山換另一輛車之後，想在高速公路服務區上廁所，但因為來自瀘州被拒絕，只能「憋回去了」。下午2點，他到重慶江北機場高速出口，又因為行程碼有瀘州，直接被扣留，經過溝通後，古藺街道辦出示證明，他才能離開，共耽誤了2個小時。

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當防疫人員要求在場被扣留的人，加入新區域的健康碼，結果包括黃安全部的人都「綠碼變成紅碼」，還被要求去做「翻綠手續」。當下黃安抗議，「你們這樣不是脫褲子放屁嗎？本來是綠碼的，你們刻意把我變成紅碼，然後還要變回來，這不就是個bug嗎？」結果現場防疫人員聽完後，直接說要報警逮人。不過，就在警方來的途中，黃安看到健康碼變綠，就「先跑為敬。」

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