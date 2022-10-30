疫情｜內地昨增本土個案1919宗　廣深多區實行風險管控

國家衛健委通報，內地昨日（29日）新增本土確診個案353宗，本土無症狀感染個案1566宗。

廣東疫情持續，錄得83宗本土感染個案。廣州海珠區實行管控至今日（30日）午夜12時；深圳福田、光明增加多個風險區域。



內地昨日新增確診個案401宗，其中境外輸入病例48宗；本土病例353宗，包括廣東83宗，福建41宗，山西37宗，四川32宗，新疆29宗，江蘇、陝西各25宗，內蒙古19宗，北京12宗，黑龍江、重慶各11宗，河南7宗，湖南5宗，雲南、甘肅各4宗，遼寧、山東各3宗，青海2宗。

同日，內地新增1704宗無症狀感染個案，其中境外輸入138宗；本土1566宗，包括新疆248宗，廣東195宗，福建168宗，黑龍江136宗，內蒙古103宗，湖北96宗，青海91宗，山東84宗，山西71宗，湖南56宗，雲南52宗，甘肅48宗，四川37宗，陝西36宗，河北34宗，河南26宗，天津24宗，江蘇、重慶各12宗，上海9宗，安徽、寧夏各6宗，遼寧4宗，北京、浙江、廣西各3宗，西藏2宗，江西1宗。

截至目前，內地現有確診個案3987宗，累計死亡個案5226宗，累計報告確診個案259438宗。

廣東疫情持續 廣州、深圳多地劃定風險區實行管控

據「廣州海珠發布」公眾號消息，上周四（27日）起對海珠區執行社會面疫情防控，全區除琶洲街外，停止非必要流動、活動，倡導居家辦公，部分非城市保障型企業停工，要求各市場部門保障市民居家生活供應充足穩定。相關防控措施實施至今日午夜12時。

廣州疾控中心在昨日疫情防控發布會上強調，低風險地區仍然存在隱匿傳播鏈，倡導市民「有限活動」。

深圳報告6宗本土確診個案，其中福田區沙頭街道、光明區玉塘街道等區域劃定為風險區域，實行風險管控，區域內所有居民需完成核酸篩查，連續7日無新增感染者則可降低、解除風險。

廣東衛健委通報，昨日廣東新增本土確診個案83宗，其中廣州市66宗佔最多，另深圳、佛山各新增6宗，江門3宗，東莞、陽江各1宗。本土新增無症狀感染個案195宗，分別來自廣州125宗，佛山50宗，梅州12宗，深圳4宗，韶關、汕頭、揭陽、珠海各1宗。

遼寧錦州「靜默」 鄭州各地助富士康員工返鄉

遼寧昨日報告3宗本土確診個案，均來自錦州市。錦州市昨日起實行全域靜態管理，多區域調整為風險地區，目前已啟動第一輪全員核酸檢測。

鄭州富士康疫情亦受到各方關注。《第一財經》報道，昨日河南禹州市、長葛市等五地發布致在富士康工作人員的公開信，表示已做好當地戶籍員工返回家鄉的準備，或派專車接返。