鄭州富士康爆疫員工大逃亡　公司稱將安排有意願員工點對點返鄉

河南鄭州富士康爆發疫情，內地社交平台上流傳多段員工徒步逃離廠區的影片，引起大眾關注。

今日（31日），富士康科技集團iDPBG事業群負責人接受《河南日報》獨家採訪時提到，公司已聯合政府統一組織人員和車輛，幫助有意願返鄉的員工做好個人防護，安排核酸檢測，確保他們點對點有序返鄉。



負責人介紹，爆發疫情後，富士康立即採取閉環管理、核酸檢測、合理安排就餐秩序、加強防疫宣傳等措施。

10月13日，富士康啟動閉環管理，動員港區在外居住人員入住公司宿舍。16日，原本在園區外居住的富士康員工均已集中入住宿舍、酒店、學校等場所，公司實施閉環管理、點對點通勤。

在員工轉運過程中，公司安排工作人員和義工全面清理清掃和消殺新的居住場所，並定時統一消殺工場、辦公室、宿舍、班車等公共區域。公司又緊急採購一批防疫物資，向每位員工發放消毒濕紙巾、N95口罩、防疫中藥/西藥、行軍床、床上用品等。

10月10日起，富士康每日展開一輪全員核酸檢測；19日起，在每個樓棟都設置檢測點；21日起，開始實行「核酸+抗原」一天兩檢。

推薦閱讀：鄭州富士康疫情傳工人徒步百公里「大逃離」 多地要求返鄉者報備

+ 5

為了減少接觸風險，10月17日起，富士康實行分事業群就餐，錯峰上下班，並一度停止堂食，實行分餐配餐，免費為員工提供一日三餐。隨着疫情好轉，園區餐廳上周六（29日）起逐步恢復堂食，能夠保障20萬人次免費的一日三餐。目前，公司各部門員工分批次到餐廳就餐，餐桌已安裝玻璃擋板，每桌對角就座進餐。

負責人提到，針對有返鄉意願的員工，公司已聯合政府統一組織人員和車輛，在嚴格落實疫情防控規定前提下，幫助返鄉員工做好個人防護，安排核酸檢測，確保員工點對點有序返鄉；對於已經返鄉的員工，公司盼望疫情穩定後，大家仍能返崗相聚。

至於自願留廠的員工，公司會繼續實施閉環管理，進一步優化、細化各項疫情防控措施，盡最大努力做好留廠員工的衣食住行、核酸檢測、身體健康保障等工作。

據介紹，富士康安排員工每日進行抗原快篩與核酸檢測，並增加了對廠區、宿舍的消殺頻率。同時，公司聯合鄭州市第一人民醫院為員工提供在線問診、用藥指導、藥物配送等服務，開放各類諮詢和訴求反饋渠道，並提供在線心理輔導。

10月19日起，正常出勤且符合防疫要求的所有員工，會獲發放50元/天的出勤激勵獎金，其中iDPBG事業群在10月26日至11月11日提高至100元/天，並給予最高1500元的全勤激勵獎金。

工作人員消毒公共區域。（河南日報）

負責人介紹，政府昨日（30日）已調集各地市醫療力量進駐各宿舍區、隔離區、廠區等重要區域，目前廠區內相關物資供應充足。富士康已成立專職的感染員工轉運小組，確保感染員工可及時轉運至政府或公司設置的規定區域進行及時、有效的隔離和治療。

負責人稱，當前正處於生產高峰期，產線對工人的需求較大，為降低疫情可能產生的風險，富士康將協調其他園區產能備援。