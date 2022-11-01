胡錫進：入境隔離只需「7+3」　有些城市社區靜默遠超10天不科學

今年6月，國務院聯防聯控機制發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間由原本的「14+7」縮短至「7+3」。

新版隔離政策至今已實施逾四個月，惟仍有部分城市發現疫情後層層加碼，對居民社區實行多於10天的靜默管理。官媒《環球時報》前任總編輯胡錫進周二（1日）發文稱，「這不科學，也沒有法律依據。」



胡錫進指，境外進入中國大陸者只需要「7+3」隔離，與當下有的城市對居民社區實施遠超過「7+3」（10天）的靜默管理存在矛盾。（香港01）

胡錫進表示，上述問題肯定不是出在第九版防控方案上，一定是實施超長時間封控的地方出了執行層面的問題，很多城市較大範圍的封控持續一周或者10天就基本控制住了疫情，但有的地方封控卻不見效果，只好不斷延長。

胡錫進指，中國城市的疫情肯定比國外絕大多數地方擴散程度低，「那些在我們城市裡被封控兩周以上且反覆核酸檢測陰性的人員，他們攜帶病毒的風險肯定比入境者攜帶病毒的風險低得多。後者可以7+3之後就完全自由行動，我們城市裡陰性居民卻因為周圍有疫情而長時間行動受限，這當中有哪個地方不對勁，是顯而易見的。」

圖為2022年9月5日，貴州省貴陽市進行臨時靜態管理區域核酸檢測。（新華社）

胡錫進直言，一些社區封控了兩周、一個月甚至更長時間，仍做不到病例清零，那樣的封控不僅十分低效，甚至可能是無效的。一旦封控10天以上仍出新病例，一定要從組織環節認真查找問題，及時做出調整，相關地方的政府不能讓人民群眾為他們封控組織工作的不力埋單。

胡錫進強調，疫情一時結束不了，各地都需要讓防疫的機制是真正可持續的，是人民群眾能夠接受並願意配合的。把大量陰性市民一刀切地封控在社區裡，這不科學，也沒有法律依據。他誠懇希望那些已經實施了超長封控的地方在調整中摸索綜合效果更好的防控措施，尚未那樣做過的地方根本就不要把超長封控作為可以選擇的一種手段。