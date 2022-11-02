武漢江岸區實施5天靜默管理　大批民眾「逃疫」路面車龍綿延不斷

湖北武漢的新冠疫情升溫，當地連續兩日累計錄得超過100宗本土感染個案，江岸區亦自周二（11月1日）零時起實施一連五日的靜默管理。

有網傳影片顯示，實施靜默管理前，大批民眾深夜駕車「逃疫」，導致道路大範圍塞車；亦有居民蜂擁至菜市場囤積食物。



據湖北省衛建委通報，武漢市10月31日新增56宗本土無症狀感染者，當中近三成居住在江岸區；11月1日，武漢市再錄得新增48宗感染個案，包括1宗本土確診、1宗外地輸入及46宗本土無症狀感染者。

鑑於疫情發展態勢，武漢市江岸區多個街道辦事處10月31日發布通告指，11月1日0時至11月5日24時將實施靜默管理，期間所有小區只進不出，封閉區嚴格執行「足不出戶，上門服務」，管控區執行「人不出區，錯峰取物」等措施；除了醫院、藥店、定點商超等場所外，其他全部暫停營業。

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據外媒報道，有關靜默管理的消息引起當地民眾的恐慌，大批人連夜駕車逃離。網傳影片顯示，深夜的道路上出現車龍，綿延不斷，由於車輛過多局面可謂寸步難移。

江岸區民眾「逃疫」的同時，亦有其他區域發出緊急通知，要求居民不要接納從江岸區跑出來的親朋好友，發現不是本小區的居民要及時上報。