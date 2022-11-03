鄭州「表演式解封」？網傳領導視察路線餐館要滿座：臨演1人領100

11月1日鄭州官方發布通告稱調整管控區域有序恢復正常生產生活秩序，自16時起，解除原有管控區域。但許多市民爆料，官方只是表面宣布解封，許多小區仍在封控中。許多網民批評是「表演式解封」、「只是讓我們出來買了一下午的菜」。



此外，有鄭州居民爆料稱配合領導視察和採訪當地小區僅解封一天，隨即恢復封控。網傳有民眾稱收到邀約，到領導視察路線餐館吃飯，「一天可領100元臨演費」。11月3日鄭州官方宣布將成立20個督導組督導小區，徹查符合解封條件卻未解封的小區。



鄭州陳女士向《香港01》表示，自己所在小區已在11月1日解封，但這兩日仍舊不能跨區（出小區），只能買菜，「不算真的解封，隨時還會再封控。」

11月1日《正觀新聞》等媒體發布影片記錄鄭州解封小區，採訪相關商家和店家。但同日，河南《頂端新聞》採訪鄭州許多小區仍未有解封消息，有個別小區更要求居民被問到時要強調小區「已經解封」。

鄭女士也透露，11月1日，鄭州微信群組傳出招募稱要找人配合領導視察，到視察路線餐館吃飯，「還有100元可以拿」。微博等內地社區平台也有相關截圖廣傳，《香港01》試圖聯繫實際擔任臨演的市民，但爆料者稱「擔心被找麻煩」，拒絕受訪。

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10月底，鄭州市民鄭先生就曾向《香港01》反映，官方雖稱鄭州開始逐步解封，但事實上解封僅部分小區，即使是官方公布的解封小區實際上仍不能正常出門。此外，亦有不少網民反映，現在出入許多場所要求24小時核酸，但核酸檢測時間縮短，形同變相封控。

微博「#實地探訪鄭州已解封區域生活現狀#」詞條，許多網民反應官方和媒體說法未如實反映情況，有小區居民實拍路上仍舊沒什麼人、亦有小區居民稱「解封了一天後，又馬上封了」、「只是放我們出去買菜囤菜」。

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此前，更有網民批評：「兩周前所有人都知道鄭州疫情很嚴重，唯獨鄭州人不知道！今天所有人都知道鄭州解封了，唯獨鄭州人不知道！」

11月3日，鄭州市疫情防控指揮部舉新聞發布會，但該記者會直播間有許多網民留言批評官方是在「說謊」，大量網民留下負面留言。不久後，直播評論功能被關閉。

在發布會上，鄭州稱3,899個小區已解封，鄭州將成立20個督導組督導小區，解封情況符合條件而未解封的小區進行調查，嚴肅處理責任人。