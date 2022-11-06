呼和浩特婦墮樓亡　官方通報：圍擋門未上鎖，死者有自殺傾向

11月4日晚，內蒙古呼和浩特市新城區北垣東街興光A9社區一單位有女士跳樓，該女士的女兒在業主群哭求，讓物業打開已被焊上的鐵皮門，但後者十多分鐘後才開門，救護車遲了30多分鐘才到，該女士身亡。

事件因「防疫過度」引發網民批評。今日（6日），官方發布事發詳細時間過程，向逝者及家屬表示哀悼慰問，並稱將做好善後事宜，對事件中的相關責任人追責問責，依法處理。



大門外有隔離圍擋但未上鎖 24小時專人巡邏值守

官方回應稱，事發小區10月26日發現2宗確診個案，因此被確定為高風險區，實施封控管理，但樓道大門未從外上鎖，也未用擋板封死，大門外圍設置了約4平米的隔離圍擋，圍擋門安裝了可從外面打開的門鎖，並由小區值班人員24小時巡邏值守，防止其他人員出入。

死者有自殺傾向 120急救中心判斷為非重症人員

據通報，死者曾被確診為「焦慮障礙」，自2020年開始服用治療抑鬱症藥物。死者次女在11月4日上午10時及下午5時兩次聯繫物業，第二次聯繫物業時曾要求對方協助撥打120急救電話，但遭到拒絕，後求助於居住在海南的姐姐撥打120求助。

死者長女致電120說明情況後，急救中心判斷患者並非重症人員，希望能與當事人或身邊親屬取得聯絡，但她擔心引起母親情緒失控，於是同意急救中心「掛單」待派處理，其後並未再打電話要車。

社區曾前往死者家中 救護車半個鐘後才到

官方回應稱，事發當日下午約5時半，在死者次女告知社區已撥打120求助後，物業曾派工作人員前往大門口接應救護車，並派工作人員前往求助人家中了解情況。

下午6時04分，死者從12樓家中墮下。隨後5分鐘內，120急救中心及110指揮中心皆收到電話報稱該小區有人墮樓。下午6時10分，小區值守人員趕到打開圍擋門後發現並無人。

下午6時14分，死者次女在業主群發消息，要求「打開圍擋門」。1分鐘後警察趕到，死者次女已下樓陪在死者身邊。兩輛救護車於6時39分相繼趕到，判斷墮樓者已無生命跡象，宣告死亡。

11月4日「呼和浩特女子墮樓事件」，官方今日（6日）發布事發詳細時間過程。（網絡資料圖）

官方通報稱，經調查，物業管理人員和社區工作人員反應遲緩、應對不力，對突發事件缺乏敏感性，在得知死者有自殺傾向後，沒有第一時間上門干預並上報，未能阻止悲劇發生。

此次悲劇暴露出小區物業服務滯後、社區工作存在短板，也反映出120急救調度機制不完善等問題。將深刻汲取此次事件教訓，優化120急救調度機制和社區管理服務工作流程，加強基層工作人員培訓教育，對此次事件中的相關責任人嚴肅追責問責、依法依規處理。