防疫不能層層加碼　官媒：光問責表態還不夠，希望能說到做到

11月5日，國務院聯防聯控機制召開記者會，再次強調防疫不能一刀切、層層加碼。

《人民日報》海外版旗下的官方微博帳號「俠客島」今日（7日）發表文章，提到不少地方在記者會後都表態及致歉，但官方光問責、光表態還不夠，重要的是拿出行動；防疫不能層層加碼，希望已表態的地方政府能說到做到。



文章指，記者會上除了再次強調防疫不能一刀切、層層加碼，更點名一些地方「上有政策下有對策」地隨意靜默、封城代替管控，以及用賦碼、彈窗的形式限制人員出行等。

國務院聯防聯控機制的表態，是對個別地方防疫亂象的糾偏。記者會後，鄭州致歉稱，堅決糾正並查處層層加碼、一刀切等行為；呼和浩特要求，不准對居民戶門一封了之、單元門一鎖了之、小區大門一關了之。

文章指，一些地方表態很及時，但光表態不夠，重要的是拿出行動；如何動態清零，國家政策寫得明明白白，各地也有成功做法，可以學習借鑒。

要防止一刀切、層層加碼，的確要靠問責，例如防疫有漏洞、過度防疫的官員等會被處理。若疏於防控造成疫情蔓延的犯錯成本要遠大於層層加碼，官員仍會下意識選擇層層加碼以應對風險。同時，上級要多了解基層一線，防止出現上邊給的壓力愈大、底下反而愈亂套的問題。

文章指，如何處理好防疫和經濟社會發展的關係變得愈發重要，也愈加考驗地方政府的統籌協調能力和治理智慧。精準防控還是得「管住極少數，放開大多數」，盡量不干擾正常的社會經濟運行，「一刀切、層層加碼絕不是科學精準防疫，而是各級卸責、懶政的套路」。