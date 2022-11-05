提前一日登熱搜引發放寬猜測　官方今舉辦記者會：堅持動態清零

國務院聯防聯控機制周六（５日）召開記者會，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，內地當前仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜。



國務院聯防聯控機制周六（５日）召開記者會。（北京日報）

米鋒表示，要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決落實「四早」，做到早發現、快處置、防外溢。

米鋒強調，要嚴格執行第九版防控方案和「九不准」要求，提高科學精準防控水平，切實保障群眾正常生產生活秩序，防止簡單化、一刀切，堅決整治層層加碼。對於典型案例，國務院聯防聯控機制將加大通報和曝光力度。

話題「國務院聯防聯控機制明日召開發布會」一度登上微博熱搜榜首。（微博）

新冠疫情爆發近三年，內地一直堅持嚴格的防控措施，雖然今年6月28日，國務院聯防聯控機制曾發布文件調整密切接觸者、入境人員隔離管控時間，將原本「14+7」調整為「7+3」，但此後各地方仍有出現「層層加碼」的現象，多地亦先後經歷了靜默管控。

值得注意的是，周五（４日）晚上，話題「國務院聯防聯控機制明日召開發布會」一度登上微博熱搜榜首，被不少網民視為一種訊號並表示這場記者會值得期待，還紛紛議論是否會宣布一系列放鬆防疫政策的措施，亦有網民直言「可怕的不是新冠，而是各種隔離、封控、限制等」。