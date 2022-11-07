蘋果證鄭州廠區出貨量大降　分析稱iPhone14 產能或轉至其他國家

蘋果公司（Apple Inc.）今日（7日）證實，受新冠疫情影響，鄭州富士康園區的產能大幅降低，iPhone 14 出貨量會低於預期。有分析指，預計全球iPhone 8%至10%的產能受影響。



蘋果指出，iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max機型的需求依然強勁，但預計兩款機型的出貨量會低於預期，且出貨期要更長。公司正與供應商密切合作，在確保每一位工人健康和安全的同時，恢復正常的生產水平。

鄭州富士康園區是目前全球iPhone的最大生產基地，疫情之下也直接影響手機供應鏈。 《21世紀經濟報道》引述 Strategy Analytics高級分析師吳怡雯稱，估計富士康鄭州廠區的產能佔全球iPhone總產量約50%，iPhone 14系列均有生產。

她表示，富士康正將鄭州園區的訂單轉到其他工廠，並提到位於深圳的富士康園區正為其iPhone產品線招聘員工。

吳怡雯指出，鄭州富士康園區的產能下降，會對iPhone的出貨量產生即時/短期影響（約佔全球iPhone製造能力的8%至10%）。同時，從分散風險的角度，蘋果將會轉移部分鄭州工廠的iPhone14 Pro的產能至其他企業和其他國家。

11月2日起，鄭州航空港區實施7天全域靜默，富士康園區沒有再招工。惟今日上午，微信公眾號@富士康iDPBG鄭州招募發文稱，鄭州富士康iDPBG事業群即將啟動招募。

鄭州富士康iDPBG事業群即將啟動招募。（微信公眾號@富士康iDPBG鄭州）

公告稱，因公司業務需要，現計劃啟動預招工，以小時模式入職，小時工價30元/小時（人民幣，下同），工期至2023年2月15日，入職不滿7天離職者，按照同工同酬薪資發放。每月7日發放上月同工同酬薪資，每月25日發放上月差價補貼，發放差價補貼時無需在職。

為鼓勵老員工回廠，對於10月10日至11月5日期間離職返鄉人員，富士康對於入職後將給予單筆關愛補貼500元，隨當月薪資發放。對於報到時間，待航空港區結束靜態管理後另行通知，公司將統一組織車輛，點對點閉環輸送。