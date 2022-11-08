疫情｜廣州新增2337宗　海珠區延長防控至11日　組織分隊上門洗樓

內地新一波疫情集中在廣東，昨日（8日）新增本土確診個案843宗確診個案，本土無症狀感染病例6632宗。廣東疫情持續，新增本土確診198宗，無症狀感染2330宗，另有121宗無症狀感染轉確診。其中廣州仍佔大宗，新增114宗本土確診，2263宗無症狀感染，另有114宗無症狀感染轉確診。從10月1日至今，廣州累計新增本土感染者近萬人，達9934宗。



廣州海珠區原定在11月7日24時結束為期三天的全面強化社會面防控措施，但廣州衛健委宣布，延長海珠區社會面疫情防控措施至11日24時，新一輪的防控今日開始。在社會面防控期間，人員原則上不得跨區流動、辦公採居家，地鐵巴士等交通暫停，



11月7日0時，廣東省新增本土確診病例198宗，含廣州114宗，深圳1宗，汕頭25宗，佛山2宗，茂名44宗，清遠11宗，潮州1宗；另有121宗本土無症狀轉確診病例，包括廣州118宗，珠海1宗，茂名1宗，清遠1宗。新增本土無症狀感染者2330宗，廣州2263宗，汕頭30宗，佛山3宗，梅州4宗，東莞4宗，江門1宗，湛江1宗，茂名16宗，清遠5宗，揭陽3宗。

新增境外輸入無症狀感染者25宗，含廣州6宗，深圳8宗，珠海1宗，佛山1宗，東莞8宗，肇慶1宗。值得關注的是廣州已經聯繫11天新增本土感染者人數破百，從10月1日本輪疫情開始，廣州新增本土個案人數達9934人，已接近萬人。

國家衛健委通報，8日新增本土病宗843宗，含廣東319宗，內蒙古159宗，重慶89宗，河南86宗，山西33宗，新疆32宗，北京31宗，四川21宗，其餘分布在湖南，陝西，甘肅等地，含152宗由無症狀感染者轉為確診病例，含廣東121宗，甘肅9宗，四川7宗，北京3宗，重慶3宗，福建2宗，湖南2宗，陝西2宗，山西1宗，黑龍江1宗，浙江1宗。

新增無症狀感染者6801例，其中境外輸入169例，本土6632例，含廣東2330宗，內蒙古1635宗，河南661宗，新疆623宗，黑龍江280宗，重慶192宗，湖南184宗，青海109宗，其餘分布在山西，四川，甘肅，湖北等地。

廣州海珠區組織小分隊上門洗樓

在此前的防疫記者會上，廣州市海珠區委常委、常務副區長傅曉初7日表示，針對重點管控區管理問題，傅曉初表示，對大家比較關注的、防控難度較大的康鷺片區，海珠區將強化管控措施，更加及時、更加精準、更加有效進行提級管理。

他提到建立「網格長+分網格長+樓棟長」三級網格管理機制，動員醫護、公安、社區幹部、群眾志願者等力量，採取小分隊上門方式組織「洗樓」，同步推進病例轉運，實現「邊建邊轉邊清」。目前已率先在10個重點網格，3824棟樓宇發動近2000名志願者擔任樓棟長，督促樓內住戶足不出戶，盡快切斷疫情傳播。