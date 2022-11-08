廣州啟用方艙醫院　粵省長赴海珠區視察：疫情處置正處於關鍵時期

廣東省省長王偉中到廣州市海珠區調研疫情防控工作，他指出，當前廣州疫情處置正處於關鍵階段，「希望大家堅定信心、齊心協力、共克時艱，加強精準防控，消除盲區死角，快切斷傳播鏈條。」



王偉中也指出，加強方艙醫院、隔離場所建設，最大限度滿足涉疫風險人員隔離需求。據了解，廣州已啟用位於廣交會展館的琶洲方艙醫院。



11月7日，廣東省新增本土確診病例198宗，新增本土無症狀感染者2330宗，廣州增加2,237宗本土個案，已經連續11日破百，10月1日至今累計病例近萬宗。

王偉中赴疫情最嚴重的廣州市珠海區視察，當地已確定延長社會面防控至11日，防控期間地鐵巴士等交通暫停，原則上居家辦公，非必要不外出。

王偉中指出，要高質高效做好核酸篩查，以最快速度開展風險人群排查，確保應檢盡檢、不漏一戶、不漏一人。對中高風險區以外的個案要集中力量完成「全鏈條」排查，做到軌跡全閉環、風險人員全管控。

廣東省省長王偉中。（網上圖片）

據了解，此前海珠區已經開始「洗樓排查」，排查出超過多個月未做核酸的民眾。王偉中指出，要堅持全省「一盤棋」統籌調度，全力支援廣州做好疫情防控工作，特別是加強與各分流地市對接，強化安全快速隔離轉運，確保應收盡收、應隔盡隔，提升擴容隔離和收治能力，協調動員隔離資源，加強方艙醫院、隔離場所建設，最大限度滿足涉疫風險人員隔離需求。

王偉中強調，要堅決落實習近平總書記、黨中央部署，毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，堅定堅持就是勝利、堅持定能勝利的信念，始終保持飽滿的精氣神、旺盛的革命鬥志，主動防、早發現、快處置、防外溢、優服務，切實以硬幹部、硬作風、硬措施，堅決打贏疫情防控硬仗。

廣州已啟用方艙醫院

廣東衛健委11月7日通報，11月6日0至24時，廣州市新增1935例新冠病毒本土感染者，新增感染者中無症狀1813人，輕型113人，普通型9人。以上感染者均已送往定點醫院、亞定點醫院或方艙醫院治療觀察，情況均穩定，無重症、危重症患者。這是廣州首次在疫情防控發佈會上通報感染者送往方艙醫院治療觀察。

據了解，廣州方艙醫院在今年4月就已開始推進建設。4月10日，廣州市政府副秘書長吳林波在疫情防控新聞發佈會上透露，「根據國家疫情防控有關要求，各省要準備2-3家方艙醫院。目前，廣州正在琶洲會展中心推進建設方艙醫院。」