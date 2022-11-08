習近平視察軍委聯合作戰指揮中心　強調要全面加強練兵備戰

中共總書記、國家主席、中央軍委主席、軍委聯指總指揮習近平，今日（8日）視察軍委聯合作戰指揮中心，表明新一屆軍委貫徹落實黨的二十大精神、全面加強練兵備戰的鮮明態度。

他強調，全軍要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快提高打贏能力，有效履行新時代我軍使命任務。



習近平到軍委聯指中心，首先聽取軍委聯指中心有關情況匯報，隨後接見軍委聯指中心官兵代表。他強調，他與軍委一班人到軍委聯指中心，就是要亮明新一屆軍委貫徹落實黨的二十大精神、全面加強練兵備戰的決心態度。

他指出，黨的二十大從全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的全局出發，對國防和軍隊建設作出戰略部署，強調要如期實現建軍一百年奮鬥目標。全軍要認真貫徹黨中央和中央軍委部署要求，把黨的二十大精神學習好、宣傳好、貫徹好，確保黨的二十大精神在部隊落地生根，以實際行動開創國防和軍隊現代化新局面。

習近平視察軍委聯合作戰指揮中心，表明新一屆軍委貫徹落實黨的二十大精神、全面加強練兵備戰的鮮明態度。（央視新聞）

他強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱鉅繁重。全軍要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快提高打贏能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，完成好黨和人民賦予的各項任務。

習近平指出，軍委聯指中心是黨中央和中央軍委實施戰略指揮的重要支撐，地位重要、責任重大。要牢記職責使命，加強國家安全形勢研判，加強軍事鬥爭現實應對，加強指揮運行實踐創新，努力建設絕對忠誠、善謀打仗、指揮高效、敢打必勝的戰略指揮機構，為全面加強練兵備戰、有效履行新時代我軍使命任務作出新的更大貢獻。