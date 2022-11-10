江歌案｜遺體局部照片疑遭洩露　江母報警：僅自己和劉暖曦有卷宗

2016年11月，在日本留學的山東青島女學生江歌，在其租住的公寓門前，被室友劉暖曦（原名劉鑫）的前男友陳世峰殺害。近日，其母江秋蓮發現，女兒遺體局部照片疑遭洩露。她周三（9日）表示，涉事帳號發布的是江歌案卷宗中的內容，她已報警。



據內媒調查，涉事帳號於2014年註冊，IP歸屬地在遼寧。其簡介為求真小組，調查陳世峰仇殺案真相，不時會發布江歌案案發現場的照片、江歌被害時的隨身物品照片及清單、江歌與劉暖曦的聊天記錄等案件細節，以及案件爭議相關的內容。

日前，該帳號發佈疑似江歌遺體局部的照片，包括江歌雙手的受傷情況、江歌頸部創傷情況等，並配文：「闢謠：雙手沒有嚴重受傷。雙手並非網絡造謠的受傷嚴重，實際手部的刀傷少而淺，特此闢謠。」

涉事帖文。（微博）

在發現女兒遺體局部照片疑遭洩露後，江秋蓮決定報警，並在微博進行投訴。她更透露，只有其本人和劉暖曦有日本刑事案件的卷宗。

對於事件，河南澤槿律師事務所主任付建認為，根據作者發布的內容，既然是闢謠，就須有充足的事實和證據加以證明，若是惡意揣測，可能有引導輿論的嫌疑，除了當事人的名譽會損，還會給死者家屬造成精神創傷。而如果作者發布的內容缺乏事實依據，並網上傳播造成惡劣影響，涉嫌違反治安管理，應當給予行政處罰。江母可要求作者刪除內容賠禮道歉，或追究發布者的民事侵權責任。

另一方面，就該條微博發布案件相關照片等內容，付建表示，若網民發布的事實屬於真實案件信息，屬侵犯了江歌私隱權，可以要求他人對此承擔相應的責任，且若網民非法獲取江歌個人信息，或需承擔刑事責任。而如果信息為捏造，或者散佈包含他人不實情況類型的虛假信息，可能構成名譽權侵權，需承擔民事侵權責任。

江秋蓮起訴劉鑫侵犯江歌生命權糾紛案今年2月迎來二審開庭：

2016年11月，江歌在其租住的公寓門前陳世峰殺害。江秋蓮認為，劉暖曦在陳世峰行兇時並未開門施救，在案中有不可推卸的責任，遂以生命權糾紛為由對她提起訴訟。今年1月10日，山東省青島市城陽區人民法院對案件作出一審判決，劉暖曦被判需賠償江秋蓮各項經濟損失49.6萬元（人民幣，下同），以及精神損害撫慰金20萬元，共計69.6萬元，並承擔全部案件受理費。宣判後，江秋蓮表示：「現在我要去看江歌，把這個（判決書）帶給她，告訴她，媽媽做到了。」

2月16日，案件二審開庭，在一審開庭和宣判時未出庭的劉暖曦到庭參加訴訟。在庭審現場，劉認為自己沒有過錯，不應承擔民事賠償責任。截至目前，二審還未宣判。