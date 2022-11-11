喬治布殊、澤連斯基和蔡英文16日視像同台　會議談「為自由奮戰」

喬治布殊總統中心今天宣布，美國前總統喬治布殊（George W. Bush）11月16日將與總統蔡英文、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，又譯澤倫斯基）視訊同台，談為自由奮戰。



據中央社報道稱，這是蔡總統與澤連斯基繼6月哥本哈根民主峰會後，再次參與同場活動。



位於德州達拉斯的喬治布殊總統中心（George W. Bush Presidential Center）11日推文宣布，喬治布殊、澤連斯基和蔡英文16日將視訊同台，出席「為自由奮戰」（Struggle for freedom）會議。

會議是由該中心旗下的喬治布殊研究所（George W. Bush Institute）、自由之家（Freedom House）及美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）共同舉辦，預定在當地時間16日上午9時登場（香港時間16日晚上11時）。

據中央社報到，會議開始，喬治布殊將與澤連斯基視像通話，接下來蔡英文將發表視像談話；活動後半段分成5場對談，邀請美國前官員及專家學者就全球自由奮戰、抵抗威權威脅、新興技術和自由未來、美國如何協助支持民主人權、運動和人權等主題進行交流。

喬治布殊總統中心在活動介紹寫道，自由在全球遭受襲擊，許多國家面臨民主倒退，問題在烏克蘭尤其顯著，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）2月無端入侵烏克蘭，烏克蘭遭遇也讓國際社會更加關注台海安全問題。