疫情｜內地昨日本土增16072宗　官媒：堅定「外防輸入內防反彈」

據國家衛健委今日數據（14日），內地13日0時至24時通報本土新增個案16072宗。針對近期各地疫情，《人民日報》今日發表署名為「仲音」的評論文章稱，要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略。



內地昨日本土新增確診個案1747宗，其中廣東707宗，北京237宗，河南225宗，重慶150宗，內蒙古81宗，四川74宗，山西、浙江、雲南各34宗，新疆29宗，江蘇23宗，黑龍江19宗，福建、陝西各17宗，貴州15宗，青海8宗，甘肅7宗，天津6宗，河北、湖南、西藏各5宗，山東4宗，遼寧、安徽各3宗，上海、湖北2各宗，海南1宗。無新增死亡個案。

當日報告本土無症狀14325宗，包括廣東3941宗，河南2789宗，重慶2147宗，內蒙古1185宗，新疆713宗，河北684宗，甘肅517宗，黑龍江358宗，青海340宗，湖南299宗，四川231宗，山西181宗，北京170宗，山東159宗，雲南128宗，安徽78宗，天津75宗，湖北74宗，江蘇52宗，陝西44宗，浙江38宗，福建21宗，廣西17宗，遼寧15宗，貴州15宗，寧夏14宗，上海13宗，江西、西藏各12宗，海南2宗，吉林1宗。

截至昨日24時，確診個案13389宗（重症22宗），累計死亡個案5226宗，累計報告確診個案273762宗。

《人民日報》仲音：堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略

官媒《人民日報》今日發表署名為「仲音」的評論文章稱，要堅定不移落實11月10日中共中央政治局常委會會議提出的「外防輸入、內防反彈」總策略，以及11日國務院聯防聯控機制公佈進一步優化疫情防控的「二十條措施」。

文章評價，疫情以來中國始終堅持人民至上、生命至上，根據病毒變異特點和疫情形勢變化不斷動態優化調整防控策略措施，提升精準防控水平、快速處置局部聚集性疫情、統籌疫情防控和經濟發展取得積極成果，充分體現中國防控疫情的堅實實力和強大能力。

文章稱，事實證明「外防輸入、內防反彈」的總策略符合國情，是經過實踐檢驗的有效舉措，是中國防控疫情的製勝法寶。

在「外防輸入」上，要密切跟踪和分析全球疫情走勢，加強口岸衛生檢疫，優化入境流程，把人、物、環境同防要求貫徹到位，快速精準識別和管控風險源、風險點，做好從境外到國門、從國門到家門的全鏈條防控，堅決築起應對境外疫情輸入風險的堅固防線。

「內防反彈」，要健全完善及時發現、快速處置、精準管控、有效救治的常態化防控機制，嚴格落實早發現、早報告、早隔離、早治療要求，提升本土聚集性疫情應急處置能力，始終繃緊疫情防控這根弦，確保疫情不出現反彈。

文章強調，在疫情「大考」面前，「外防輸入、內防反彈」不能掉以輕心，不能讓來之不易的防控成果前功盡棄。要完整、準確、全面貫徹落實中央決策部署，克服認識不足、準備不足、工作不足等問題，克服輕視、無所謂、自以為是等思想，進一步提升防控的科學性、精準性，確保疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。

疫情防控是「國之大者」。堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，就一定能紮牢紮緊疫情防控防線，早日打贏常態化疫情防控攻堅戰。