人民日報：堅定「外防輸入、內防反彈」總策略　首次未提動態清零

自新冠疫情爆發至今，中國一直堅持「動態清零」，內地傳媒及社會亦多次提及「動態清零」政策。

官媒《人民日報》今日（14日）發表評論文章，提到要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」的總策略，卻首次未有提及「動態清零」。



評論指，常態化疫情防控以來，國家一直堅持外防輸入、內防反彈，根據病毒變異特點和疫情形勢變化不斷動態優化調整防控策略措施，不斷提升分區分級差異化精准防控水平，快速有效處置局部地區聚集性的疫情，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。事實充分証明，「外防輸入、內防反彈」的總策略，是符合中國國情、經過實踐檢驗的有效舉措，路是對的，效果是好的，是中國防控疫情的制勝法寶。

評論稱，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險。今年以來，全國本土疫情發生的頻次明顯增多，疫情波及的地區和範圍比較廣，中國外防輸入、內防反彈的壓力不斷加大，防控形勢仍然嚴峻復雜。

評論指出，堅持外防輸入，就是要密切跟蹤和分析全球疫情走勢，加強口岸衛生檢疫，優化入境流程，把人、物、環境同防要求貫徹到位，快速精准識別和管控風險源、風險點，做好從境外到國門、從國門到家門的全鏈條防控，堅決築起應對境外疫情輸入風險的堅固防線。

堅持內防反彈，就是要健全完善及時發現、快速處置、精准管控、有效救治的常態化防控機制，嚴格落實早發現、早報告、早隔離、早治療要求，提升本土聚集性疫情應急處置能力，始終繃緊疫情防控這根弦，確保疫情不出現反彈。

評論強調，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，強化外防輸入重點領域和薄弱環節，加強重點地區、重點場所內防反彈工作，中國就一定能扎牢扎緊疫情防控防線，早日打贏常態化疫情防控攻堅戰。