印尼G20峰會或不歡而散：多重危機遇上多國裂痕

11月15至16日在印度峇里島（Bali）舉行的G20峰會，也許是2008年峰會年年召開以來最困難的一次。一方面，全世界正在面對高通脹、經濟增長下行、俄烏戰爭、能源和糧食短缺、氣候變化影響、中美角力惡化、部份國家債務瀕危等多重危機；另一方面，間接由這些危機造成，或者有份加劇這些危機的國與國分歧，卻使各國更難聯手解危。



在這次G20峰會，作為東道主的印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）希望將東盟（ASEAN）求同存異的精神延展到G20之上，早前就曾親自出訪俄羅斯和烏克蘭，邀請衝突兩方出席峰會，希望不排除俄羅斯也不開罪西方，讓本年的G20峰會能夠在面面俱圓的格局下能達到一些成果。

俄烏戰爭的裂痕

然而，正如ASEAN至今也解決不了緬甸軍政府的問題一般，以求同存異為念的結果就是「同者寥寥」。本年以來，多個為G20峰會作籌備的部長會議都不歡而散或無果而終：4月的G20財長會議上，英美加三國官員在俄羅斯代表發言時離席抗議；7月的外長會則輪到俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）離席抗議；7月的另一場財長會議最終沒有達成任何聯合公報；9月的教育部長會議與氣候部長會議也同樣因為各方在俄烏戰爭上的立場分歧而遇上同一命運。

到最後，雖然俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）決定不親身出席峰會，也不作視像講話，而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也只會「遙距出席」，減弱了這次峰會大爆外交火花的可能，但俄烏分歧依然有可能使峰會不歡而散。

作為東道主的印尼總統佐科維多多。（AP）

政治新聞網站POLITICO就引述外交消息報道，以佐科為首的印尼官員正努力要求各方展示「靈活性」，減弱對莫斯科的批評用語，希望避免峰會出現沒有共同聲明而結束的情況。該報道亦稱佐科多次感嘆他自己正在主持史上最困難的G20峰會。

除了達成共同聲明的困難之外，G20峰會傳統上的領袖大合照這次也拍不成。由於代表俄方出席的拉夫羅夫在西方「惡名」不下普京，與會的西方國家領袖大概都不願與他「同框」。

連象徵性的外交禮儀也不能順利完成，更不用說能幫助解決全球問題的實質行動。

重重危機待解

目前，以美國為首的主要經濟體央行都在迅速加息，以壓止國內或域內的通脹高企。但這種「各家自掃門前雪」的加息，卻有可能對經濟施加不必要的壓力，造成全球經濟衰退。世界銀行9月就曾警告，「高度同步的緊縮貨幣和財政政策可能帶來國際溢出的疊加效應，在高度整體的全球經濟中，對經濟增長造成比各國個別政策行動的可預期加總影響更大的破壞」，指「這些同步政策有潛力引起全球經濟增長急挫，如果不直接造成全球衰退的話」。

2019年大阪G20峰會的大合照。（AP）

而發達國家（特別是美國）的加息，也可能會加劇部分國家的通脹問題，甚至造成債務危機。根據《經濟學人》本年7月的評估，全球有總人口達14億的53個中或低收入國家正處於或有風險面臨債務困境。本年以來，從斯里蘭卡、巴基斯坦到埃及、肯尼亞，都已向國際貨幣銀行組織（IMF）求助。

俄烏戰爭造成的能源和糧食價格高企，也加重了這些國家的負擔，並在近年受氣候轉變影響連年乾旱的非洲之角國家造成更嚴重的饑餓問題。

佔全球經濟產值超過八成、人口超過六成、貿易超過七成五的G20原是解除這些風險與危機的適當場合。例如在2020年疫情爆發後，G20就曾達成了暫緩債務還款的共識（雖然普遍分析認為此方案成效有限，且有極大改進空間）。但在今天的各國分歧之下，G20峰會不出現擺明決裂的情況已屬萬幸。

不過，正如將在峰會之前舉行的中美「習拜會」一般，分歧各方願談、能談總比不願談、不能談好。此刻的G20雖然解決不了當下亟需解決的全球問題，且最終也有可能不歡而散收場，但對於正面對多重危機、甚至新冷戰格局的世界各國，像G20一般的國際架構終究是有勝於無的。