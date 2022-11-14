G20．持續更新｜習拜會開始　習近平：外界期望中美保持良好關係

中國國家主席習近平乘坐專機，11月14日下午3月左右抵達印尼峇里島。他在香港時間下午5時30分與美國總統拜登開始會面，這是兩人首次面對面會晤。兩人是在二十國集團（G20）峰會舉行前夕會晤。本文會持續更新有關「習拜會」的消息。



【17:52】習近平表示，外界期望中美保持良好關係。拜登則談到，他和習近平有「責任」表明他們的國家可以管理分歧，並確定互相合作的領域。

【17:35】習近平與拜登兩人在會前握手，據報兩人握手長約8秒。這次會面是在峇厘島中國代表團駐地舉行。

中國外交部發言人毛寧11月14日主持例行記者會。有記者提問，中方對即將舉行的中美領導人會晤有何期待？

毛寧表示，中方對美國的政策立場是一貫和明確的，中方致力於同美方實現相互尊重、和平共處、合作共贏。同時，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待和發展中美關係，主張推動構建新時期中美正確相處之道。

毛寧指出，中方希望美方同中方相向而行，妥善管控分歧，推進互利合作，避免誤解誤判，推動中美關係重返健康穩定發展的正確軌道。

習近平是應印尼總統佐科維多多邀請，11月14日至17日出席在印尼峇里島舉行的二十國集團領導人第十七次峰會。

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習拜會・G20峰會：圖為2022年11月13日晚上，美國總統拜登乘總統專機飛抵印尼峇里島機場。停機坪上有印尼表演者以傳統舞蹈表演歡迎他。

美國白宮在會面進行前稱，拜登希望兩人會面能夠修復溝通渠道，為兩國關係設立護欄。

一名不具名白宮高官14日告訴記者，拜登將尋求為兩國關係奠定基礎，以負責任和務實的態度加強溝通。

官員稱，這次的會面本身就有助於與北京恢復更正常的溝通，「我們所做的這一切是為了確保競爭不會演變成衝突」。

拜登星期天在東亞峰會上強調，美國與中國的溝通渠道會保持暢通，以確保兩國的競爭不會惡化成衝突。他說，美國會繼續與中國競爭，也會繼續就中國人權記錄發表意見，同時強調台灣海峽和平，以及確保南中國海航行自由的重要性。

世界各國關注拜習會能否找到緩和雙邊關係的共識，抑或永久走向脫鈎分離。不過，美國官員嘗試管控全球對習拜會的期望值，說美中首腦不會有重大的宣佈。這些美國官員認為，兩人的會面只是第一步，而不是決定性的攤牌。

G20：圖為2022年11月14日，美國總統拜登與印尼總統佐科維多多會面。拜登稍後與中國國家主席習近平會面（AP）

美國民主黨在國會中期選舉中再在參議員拿下一席，拜登13日稱，民主黨在中期選舉出乎意料的成功使他在與中國國家主席習近進行會談時處於更有利位置。

拜登說，他和習近平彼此認識，並稱他們一直進行直截了當的討論。他說兩人之間的誤會微乎其微，只需弄清紅線是什麼。

中美關係自特朗普時代開始急劇趨僵，來到2022年8月2日晚美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、波洛西或裴落西）訪台時更是跌至冰點。多國媒體都有報道「習拜會」主要焦點落在今次會面是否中美關係有望緩和的第一步。

▼一些國家領袖已乘機飛抵印尼峇里島，準備出席14日舉行G20峰會：