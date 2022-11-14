露營因疫情變荒野求生? 5人受困黃河灘22天：吃果子、撿樹枝搭棚

10月12日，劉琦和四位朋友一起來到黃河邊露營，本是一次輕鬆的戶外之旅，卻在露營3天期間遇到鄭州疫情爆發，返程時他們發現村道已經被封鎖，核酸檢測因為政策變化也過期，雖然離家僅1個小時車程，他們只能返回露營地等待，一等就是22天。



在這段時間裏，他們挖地坑取暖、採豆子充飢，在荒涼的黃河灘開啟他們的「荒野生活」。



鄭州男子露營遇區域封控荒野求生半個月 網友笑稱：這次露個夠了

劉琦一行人到黃河灘上露營，卻延長成22日。(新黃河)

劉琦透露，自己是一名戶外愛好者，喜歡和朋友們一起旅行。平日裡，他在鄭州滎陽的獸藥公司當銷售人員，新冠疫情爆發以來，逐漸停下了戶外旅行的腳步。10月因為鄭州出現病例，劉琦無法出差，決定約其它因為疫情沒有公開的朋友一起去露營，地點選在鄭州滎陽的黃河灘。

劉琦透露，他當時想，黃河灘車程離家不到一個小時，比較不會受疫情影響。他們五個人開了四輛越野車，還帶了一條流浪狗，到達黃河灘。該地緊鄰黃河，南北有三四公里寬，「都是無人的荒地，長滿野草、野樹，景色很好，有種遠離城市的原生態美。我們在黃河岸邊紮起帳篷，黃河河面有將近一公里寬，望過去非常開闊。」

露營兩天劉琦一行人很開心，吃烤肉，喝啤酒，晚上就在黃河邊上圍在一起聊天、打撲克。時間非常快就過去了，直到14號那天打算離開的時候，才知道這兩天鄭州疫情防控升級了。

鄭州10月爆發疫情，富士康工人徒步返鄉：

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據河南省衛健委發佈的資訊，10月12日至14日，劉琦5人露營的三天裡，鄭州市新增本土確診病例24例，有很多村道、鄉道都實施了封閉管控。14日上午，劉琦一行人開車駛出灘地，正要上村道，發現村道的入口處被鐵皮擋住了。

那條路是劉琦知道的唯一一條可以從黃河灘返回的路。「當時圍擋處沒有人，我們沒辦法和村子裡的防疫人員取得聯絡，考慮到當時疫情的緊張形勢，我們暫時沒有向上反映問題，怕給村子和鄭州市的防疫工作添麻煩。」

劉琦心想，此前鄭州也有過幾次封控，都是沒幾天就解封了，所以他們決定索性把露營延長幾天，等道路解封之後再回家。五個人於是重新回到黃河邊上，「紮好了帳篷，繼續露營生活，想說物資也夠」，沒想到鄭州遲遲未解封。

等待解封：從愜意露營到缺食物

劉琦指出，期間不是沒有想過早點回去，但卻發現疫情形勢愈發嚴峻，多個區縣都開始靜默，小區群裡每天都通知說小區實行「不進不出」的封控措施，還看到小區裡有人嘗試翻出小區結果被帶到派出所。

此外，當時鄭州各地也都要求24小時核酸，「我們沒有核酸，哪怕設法通過村道也擔心回不去小區，會有更多意外情況發生，所以只好等待解封後再返回，期間也沒有跟官方溝通聯絡過。」

劉琦透露，他們的車上有一塊500瓦太陽能電池板，手機能隨時充電保持和家裡人溝通。車上有睡袋，有簡易的工具，有燃氣爐和剩下的很多食材，所以最開始的幾天裡過得也還算舒服，但很快，各種問題開始接連出現。

最先出現的問題是食物短缺，肉很快就吃完了，到了第三四天的時候，「每天吃的都是老四樣：紅薯、土豆、玉米、洋蔥。」第七天帶的油用完了，從原來一天三頓改到一天兩頓，每天用水煮點兒土豆、洋蔥，用鹽拌著吃，「物資最匱乏的時候，我們每個人每餐只能分到一個土豆或者紅薯，但很快土豆玉米也快吃沒了。」

被困第五天，劉琦煮土豆和雞蛋做早餐。（新京報）

後來水也不夠。一開始劉琦他們想過濾黃河水喝。但黃河水泥沙實在太大，過濾器都用壞了好幾個，他們只能打來黃河水，靜置幾個小時，等泥沙沉澱幾個小時以後用來洗手、洗臉。

正值食物短缺，天氣突然冷了起來。劉琦透露，「20號左右一颳風下雨，溫度就降得特別明顯，到了晚上只有六七度。那幾天一到晚上八點左右，我們就都鑽進了睡袋。後來冷得實在受不了，睡覺前還把水燒熱，倒進暖水瓶，揣進睡袋，凍得不想動也不想說話。」

劉琦記得黃河灘下第一場雨的時候，一個朋友的帳篷被雨打濕，「裡面灌了水，冷得不行。當時他情緒有點兒崩潰，吵著要走。」大家安慰了他許久。劉琦指出，最初朋友相聚的興奮感被沖淡，「明顯感覺到所有人都開始為生存問題焦慮了，而村道還遲遲沒有解封。我們商量不能再繼續等了，得動起來去想辦法解決食物和取暖的問題。」

「荒野」生存22日沒法洗澡，「借」荒地作物

劉琦他們決定輪流派人守著營地，其他人去尋找食物和飲用水。他們在溝邊找到了幾個野南瓜，在河灘的水泡裡找到了四條擱淺的魚；又在堤壩附近找到了一塊農民開的荒地，裡面種著黃豆、玉米，食物實在匱乏，「我們只能先借來一點兒，想著等以後有機會再把錢還給村民。」

他們也找到石榴地，石榴地旁邊有灌溉用的水管，解決了飲水問題。天氣越來越冷，它們用枯樹生火燒柴。學新疆人挖地坑取暖避寒，「我們著挖一個地坑，搭一個遮風避雨的棚子，幾個人聚在一起燒火取暖。」劉琦一行仍用垃圾堆撿來的破木板當雨棚，並在上面覆蓋樹枝和樹葉，最終建成了一個小避風港。

劉琦說，當時每天都要幹很多活，「早上一起來就得去找枯樹，有時候要走兩三公里，找到枯樹後，我們再一點點把樹鋸斷，拉回來，砍掉樹枝，劈柴燒火，兩三個小時都弄不完。等到了中午，還得去找吃的，做飯，洗碗刷鍋，一套流程下來又要花兩三個小時。」

劉琦表示，閒暇時會去黃河邊散散步，觀察河面和兩岸的變化，也偶爾飛起無人機，跟拍一下河邊的飛鳥，「睡不著的時候往天上看一看，能看到很多星星』。劉琦把野外的生活拍下來發到短影片平台上，「有不少人看了之後甚至覺得很羨慕，他們給我留言說寧願過你們這種生活也不願意憋在家裡」。

當地村民送食物

荒野露營15天以後，一位村民大哥來到他們的營地，跟劉琦一行人說他們摘的豆子是他們家的。劉琦一行人趕快跟村民大哥道歉，想把豆子的錢還給他，但村民大哥堅持不收。

大哥表示，他家在河灘開荒種了豆子、玉米，刷手機時意外看到他們被困在黃河灘，還去他家的地裡摘豆子吃，趁著下地收豆子過來看看他們，大哥對劉琦說，「現在疫情，大家出門在外都會遇到有困難不容易的時候，能幫一把就幫一把。」

大哥家裡種了18畝石榴，秋天收了兩萬斤，因為疫情物流停運全都滯銷了，劉琦則決定花錢買下石榴。後來又陸陸續續來了兩三個居民，都很熱情地幫他們東西。跟附近村民聯繫上後，劉琦他們缺什麼，都會有熱情居民送來。

劉琦分享，期間我們還託村民買了五斤肉過來，「遺憾的是肉沒看住，最後被狗偷吃了三斤多。」

【圖輯】河南鄭州男子露營遇疫情困郊外「荒野求生」半個月。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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回程

劉琦透露，時間一天天的過去，他們苦中作樂。心態一直是湊合湊合，22天沒洗澡，身上穿的衣服從白到黃再到黑，臉也曬得黝黑，「我每天被風吹，手上裂了很多小口，頭髮也長得不像樣。我體重倒是沒有太大的變化，只瘦了一斤，但聽說同行的一個朋友瘦了快十斤。」

11月2日，鄭州宣布解封。他們收拾好東西，打掃了留下的垃圾後，嘗試開車返回。，劉琦駕車駛離黃河灘的那天，看到路口的楊樹葉已經從翠綠變成一地枯黃，劉琦才真的了解，他們足足困在黃河灘上22天。

劉琦說，「當時心情還挺複雜的，一方面困了這麼久終於能回家了，很激動。但另一方面也有點兒捨不得這個住了22天的地方，走的時候我在地窩坑裡刻了字『建於2022年10月』，希望能給自己留下一些回憶。」

回家時，他們發現原先擋住他們的村道入口圍擋拆除了，回到小區的時候現場採集了核酸，在車上過了一夜，第二天就回到了家裡。和家人報了平安後，第一件事是洗了個澡，第二件事是躺在床上。劉琦說。餐風露宿了二十多天，才意識到家裡原來這麼舒服。

11月3日，鄭州放鬆疫情防控，市民有序採購生活物資。（視覺中國）

離開後反而想念黃河灘生活

劉琦回憶，自己回家後幾天，又開始想念黃河灘邊的那個土坑。「我老婆在異地上班，疫情期間見不到面，幾個好友都在鄭州的其他區，一個人每天待在家裡，感覺時間又過得很漫長，心裡很悶，有點兒理解了為什麼網友都留言說羨慕我們在黃河灘邊的生活。」

前幾天，確認了村道、鄉道不再封控，返程不會有阻礙後。劉琦自己一個人又開車回到黃河灘，在黃河灘住了兩天，「每天早上聽著鳥叫起床，晚上看著星星入睡，終於不再為食物和回家焦慮，我想好好在這兒休息一下，再回到家一點點讓生活回歸正軌。」

網民點睇：

這樣以後誰還敢在疫情的情況下旅行.......

這經歷也是難得一遇，郊區有吃的有水能活著，再遠點只能徒步進村討飯了。

是不是有點斯德哥爾摩了，居然還想著要回去。

鄭州現在自從解封，很多小區又被封了，遍地開花，

不過他確實也沒有跟官方求助啊。

魔幻現實。

