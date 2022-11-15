中國援助白羅斯第7批新冠疫苗抵達　已向120多國提供約22億劑

據《新華社》昨日（14日）消息，中國政府向白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）援助的第七批共200萬劑新冠肺炎疫苗已於近日運抵。據悉，2021年2月，中國開始向白羅斯援助新冠疫苗。



昨日舉行的疫苗交付儀式上，中國國家國際發展合作署副署長鄧波清表示，新冠肺炎疫情發生以來，中白雙方守望相助、攜手抗疫。此次中方向白俄斯援助新一批200萬劑新冠疫苗，是落實兩國領導人重要共識的具體行動，體現中方對兩國關係的高度重視和中國人民對白的堅定支持。

鄧波清表示，新冠肺炎疫情暴發以來，中國向153個國家和15個國際組織提供大量抗疫物資，向120多個國家和國際組織提供超過22億劑新冠疫苗，展現了中國作為世界上最大發展中國家的責任和擔當，得到國際社會的廣泛讚譽。中方願同包括白方在內的所有國家一道，攜手應對全球性挑戰。

白羅斯衛生部長皮涅維奇（Dmitry Pinevich）表示，感謝中方向白方提供大批抗疫物資和疫苗，並分享疫情防控和診療經驗，為白方控制疫情和恢復經濟發展發揮了積極作用。近年來，雙方在製藥、生物科學等方面開展有效合作，白羅斯願更多借鑒中方經驗，進一步深化醫療衛生領域合作，為推動白中友誼貢獻力量。

自2021年2月21日，中國首批援助白羅斯的疫苗抵達明斯克開始，已陸續向白羅斯無償提供7批疫苗。除白羅斯外，老撾、緬甸、肯亞、尼泊爾、約旦等國家和國際組織接受過中國疫苗援助。