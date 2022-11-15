有片｜山東泰安中國銀行遇劫　狙擊手到場擊斃劫匪成功救出人質

山東泰安市今日（15日）中午發生銀行搶劫案，有傳劫匪持有槍械，且現場曾響起槍聲。



《澎湃新聞》報道，中午12時許，位於泰安市財源大街與校場街交界處的中國銀行泰山支行發生搶劫案。網傳消息稱，有劫匪被警方擊斃。

網傳影片顯示，大量警車、民警和武警趕到現場，有狙擊手帶槍登上高樓。

事發現場附近的商戶稱，在場武警都持槍戒備，並要求所有市民留在室內地方。

有市民稱，自己在事發銀行附近上班，下午1時許見銀行附近來了不少警察，並從他人口中得知是搶劫銀行；不久後，他聽到一聲疑似槍聲，其後有一人被抬上救護車送走，「現場有不少人圍觀，附近道路也被封鎖」。

目擊者透露，劫匪劫持了一個在銀行辦理業務的市民做人質，至下午2時許，為了人質安全，警方下令將劫匪擊斃。

下午2時22分，《泰安日報社》報道稱，泰安警方成功處置一宗銀行搶劫案件。

泰山區公安局工作人員稱，已前往處置，劫匪是否持槍未獲證實。

下午4時38分，泰安市公安局泰山分局通報，今日中午12時許，一名歹徒在泰山區一銀行內持凶器搶劫並挾持一名人質。警方到場後，歹徒情緒激烈，叫囂與人質同歸於盡。經多次警告無效後，警方於下午1時12分依法將其擊斃，成功救出人質，無其他人員傷亡。