中科院院士：疫情後兒童心理問題增加　因不能上學缺少同伴交流

周六（19日），中國科學院院士、北京大學第六醫院院長陸林表示，疫情期間所帶來的精神心理問題不容忽視。值得注意的是，疫情之後，青少年、兒童的心理問題明顯增加。



陸林稱，兒童、青少年心理疾病越來越多。（新華社）

陸林說，過去十幾年來，精神疾病發病率一直在增加，到今年，全球精神疾病已經超過10億人，「我國精神心理疾病最近幾年也在增加。」

陸林介紹，2013年，中國精神疾病的發病率達到16.6%，其中心境障礙（抑鬱症）患病率達到7.4%，焦慮障礙達到7.6%，重型精神病1.3%左右。同時，孤獨症的發病率也是在增加，達到0.7%。

陸林稱，兒童、青少年心理疾病越來越多，特別是疫情以後，兒童青少年的心理問題明顯增加。主要原因是疫情期間，兒童青少年不能去幼兒園、不能上學，只能在家線上上課，缺少同伴交流，沒有體育活動，沒有戶外活動。甚至有些青少年因為疫情期間在家時間長了，線上上課時間長，回到學校不適應，出現很多問題。

陸林稱，疫情以後，兒童青少年的心理問題明顯增加。主要原因是疫情期間，兒童青少年不能去幼兒園、不能上學。（新華社）

陸林又指，2020年3月到2021年3月期間，全國有精神心理痛苦的人一直維持在45%左右，其中抑鬱的症狀還在增加，「有很多地方疫情反覆發作，很多人被隔離，還有些高風險暴露人員，這些人可能長期遭受新冠肺炎帶來的影響。」

陸林提及，很多人會殘留一些新冠肺炎後遺症，最常見的是各種心理健康問題，例如疲勞、抑鬱症、創傷後應激障礙、認知損害、記憶損害，疫情以後，產生的精神心理問題也是不一樣的。

不過，陸林就表示，70%-80%左右的精神疾病是可以治療的，並且治療效果很好。「甚至好的時候，依然可以很好地維護他的社會功能，做律師、教授、領導都還是可以的。」