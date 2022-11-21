北京明起進返京人員實行落地「三天三檢」　陰性結果未出前不外出

北京市公布，明日（22日）起所有進返京人員實行落地「三天三檢」，抵京後前3日，每日須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。



在今日（21日）舉行的北京市疫情防控工作新聞發布會上，北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前國內疫情點多面廣頻發，北京市連續出現輸入病例，為進一步做好首都疫情防控，明日起對所有進返京人員實行落地「三天三檢」。

若抵京24小時內未完成第一次核酸檢測，抵京滿3天未完成第3次檢測，北京健康寶將彈窗提示要盡快進行核酸檢測，完成檢測後即可解除。北京市將根據進返京的客流情況，適當增設24小時核酸採樣點，優化核酸採樣點位選址，方便民眾檢測。

北京市疾控中心副主任劉曉峰介紹，經流行病學調查和實驗室基因測序分析，本輪疫情的主要毒株為Omicron BF.7，病毒傳代時間平均約為2天。

自京外商貿城輸入病例以來，在養老院、工地、學校等人員密集場所引發聚集性疫情，並在朝陽東壩、安貞、金盞以及通州台湖、昌平沙河等地形成區域傳播。11月18日至20日，報告病例數較多為朝陽區、昌平區、海淀區、豐台區、通州區，共涉及214個街鄉。

今日截至下午3時，北京市新增316宗本土感染。其中，隔離觀察人員274宗、社會面篩查人員42宗。

徐和建指出，朝陽區是當前疫情處置的重中之重，要履行屬地責任，開展高質量核酸篩查，實現社會面病例早發現早處置。抓緊抓實社會面防控，公共場所繼續嚴格落實掃碼、測溫、查驗、戴口罩等常態化防控措施。

北京市委書記尹力強調，北京市疫情新增病例持續高位增長，社會面病例數持續上升，首都防控工作正處於最關鍵、最吃緊的時刻。全市要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」，堅定不移貫徹「動態清零」，全面執行第九版防控方案，落實好進一步優化疫情防控工作的二十條措施，盡快遏制疫情快速上升勢頭。