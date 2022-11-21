江歌案二審明日開庭　劉暖曦稱會出庭：案發後已「社會性死亡」

2016年11月，在日本留學的山東青島女學生江歌，在其租住的公寓門前，被室友劉暖曦（原名劉鑫）的前男友陳世峰殺害。

江歌母親江秋蓮訴劉暖曦生命權糾紛一案二審，將於明日（22日）迎來第二次開庭。

11月20日，劉暖曦接受《齊魯晚報·齊魯壹點》採訪時，就講到案件發酵至今，她已經「社會性死亡」，同時一審判決後她取得新證據，將出席明日的庭審。



一審開庭和宣判時，劉暖曦並無出庭，她坦言當時是因為膽怯，「一些事情我自己心裏明白，但是沒說出來，這是我最大的失誤。這次我自己出庭，也是覺得不能再讓爸媽遭受打擊了，我都已經30歲了，肯定要獨自面對這件事情」。

她提到，在過去半年一直忙着找證據、調卷宗，調過來的捲宗確實有之前很多不知道的新內容，包括一些對自己比較有利的證據。

江歌（左）被劉暖曦的前男友陳世峰（右）殺害。（網絡圖片）

此前，法院一審判定劉暖曦需賠償江秋蓮近70萬元（人民幣，下同），並承擔全部案件受理費。劉暖曦此後提出上訴。

對於上訴是否因為無法接受賠償金額，劉暖曦指不光是金額問題，而是認為一審判定的依據有問題，「我不能為我沒有做過的事去背負一輩子」。她又稱一想到一審判決的結果，就感覺很難受，「我一審後提出上訴就是為了給自己找一條出路，給自己找一次證明自己清白的機會。我希望法院能夠公正合理的審判這個案子」。

從案發至今6年過去，劉暖曦坦言，過去幾年回憶起來都是恐怖，生活上最大的改變，就是從一開始網上鋪天蓋地的謾罵，到現在慢慢有網友表達他們的善意，寫信給她，「我知道還有一部分人他們是希望能看到雙方的聲音，希望追究真相，這也給了我很大的動力」。

案發前，劉暖曦在日本修讀研究生，但案發後退學了。她表示，2017年從日本回國時短短工作過5個月，雖然案發後她受到很大的精神打擊，但她還是執意想去工作，「我是想在開庭之前能賺一筆錢去日本給江歌作證」。她當時在培訓機構任職，但後來輿論發酵，培訓機構迫於壓力讓她離職。

被問到在案中最難受是什麼，劉暖曦坦言，最傷心的是自己一心想如何才能為江歌作證，如何才能讓其證言更具法律效力，江秋蓮卻到處口誅筆伐聲討她，「讓我社會性死亡」。

她表示，已經有心理準備在本次庭審上直接面對江秋蓮，又指由始至終自己只是一個證人，且並非目擊證人，所做的僅僅是配合警方採集DNA、指紋等，了解到的也只是一些表面信息，警察調查和案件相關的證據都沒有權利去看。

案發時，江歌在其租住的公寓門前被陳世峰殺害。江秋蓮認為，劉暖曦在陳世峰行兇時並未開門施救。

對此，劉暖曦強調「我壓根就沒有去關上那個門，如果重來一次我會把門拆了」，並解釋日本的房門有一個彈簧，門打開後會慢慢關上，「你去推反而感覺門很沉，你不去推的話，它會關得很快，關上之後，你從外面擰一下把手，他還是可以拉開的，當時那個門就處於這樣一個狀態，為什麼說我關了門，阻斷了江歌的求生之路呢？」。

劉暖曦表示，本次庭審希望能夠依據法律事實來作出判決，她仍然相信法律，「如果說最終結果不公平，我也不會接受的。我至少要讓更多的人知道我是被冤枉的」。