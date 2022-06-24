蔚來測試車墜落釀兩死後聲明「與車輛無關」　網民批只想趕快撇清

智能電動汽車公司蔚來一架測試車周三（22日）從樓宇3樓墜落至地面，兩名試車員先後傷重不治，具體事故原因仍在調查中。不過周四（23日）晚，蔚來在官方微博發布聲明回應事件，因在文中稱「這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係」，結果引發輿論爭議。官微隨後刪除這一聲明並修改了措辭。



據早前報道，周三下午5時22分許，涉事蔚來測試車從安亭鎮安拓路56弄上海汽車創新港8號樓3樓墜落至地面後側翻在地，車身、車頂嚴重損毀，現場一片狼藉，地面有大量碎塊。趕到現場的消防人員動用工具拆卸車頂以救人，周圍不少群眾也紛紛協助。試車員杜某和張某某獲救出後，被送至安亭東方肝膽醫院救治。其中，杜某因搶救無效身亡，張某某經醫院手術後效果不佳，亦於周四凌晨撒手人寰。對於事故原因，濟南蔚來汽車銷售服務有限公司一工作人員向內媒稱是「把倒擋掛成了前進擋」。

+ 1

周四晚上8時33分，蔚來官方微博就此事發布聲明回應，指事故造成兩名數字座艙測試人員罹難，其中一名為公司同事，另一名為合作夥伴員工。公司對這次意外非常痛心，對罹難的同事和合作夥伴員工表示深切哀悼，並已成立專門的小組，幫助家屬處理善後事宜，同時第一時間協同公安部門啟動了事故原因調查分析程序。

然而，聲明提到「根據對現場情況的分析可以初步確認，這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係」，結果引發輿論爭議，相當多網民都批評聲明的措辭欠妥當，有人認為，員工在工作中去世了，企業卻只想趕快撇清問題，絲毫沒有對人性的關懷。

隨後，蔚來官微刪除上述聲明，並於9時左右重新發布聲明，把引起爭議的內容改為「根據對現場情況的分析可以初步確認，這是一起（非車輛原因導致的）意外事故」。

網民點睇：

語文成績的好壞決定了車賣的好不好

責任歸屬不是應該由公安機關來宣布嗎？

好歹調取下車輛系統數據看下再下結論

沒想到蔚來連太極的話都不說了，還沒分析確認事故就直接表示和車輛無關

實驗環境下的事故可能是和量產環境下的車沒關係，但有沒關係總得有個調查過程的吧，這次事件關注度這麼高，這麼快就完成調查發聲明了？蔚來這麼不嚴謹麼？

