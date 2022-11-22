男子違反防疫遭多人當成「重犯」反手跪壓　胡錫進：不可接受

日前網絡流傳一條「男子因違反防疫被數名人員壓在地上」的片段，網民根據片中說話口音猜測發生地在新疆或者陝西。

昨日（21日）晚間，「新疆檢察」在微博闢謠，指事件發生地並不在新疆。陝西《華商報》也證實，事發地不在陝西。

今日（22日），《環球時報》前主編胡錫進亦發文批評，「事件若屬實，不論發生在哪裡都是不可接受的」。



影片顯示，現場有2名穿著似保安制服的人員、1名穿迷彩軍服人員，以及1名身穿藍色馬甲人員，共4人圍住一名黑衣男子，多次喝令其面向牆壁、雙手扶墻、雙腳叉開站立，並警告「配合我們的工作，否則強制執行」。

被圍黑衣男子對該4名人員解釋，「我現在在吃藥」按他們要求扶墻站立。但「藍馬甲」仍不依不饒，要求該黑衣男子扶墻站在空間較大的另一邊，用腳踢開其雙腿，和旁邊一名「制服男」一起，將黑衣男子的双腿強制劈叉到最大限度。

期間「藍馬甲」和「制服男」一起對黑衣男子搜身，将其口袋中物品丢在地上，黑衣男子一直強調自己「在吃藥了」。

畫面中，「藍馬甲」不斷警告黑衣男子「不要動、不要說話」，其後喝令其趴下，並雙膝跪壓在該男子脖子上詢問，「聽話嗎？你今天為什麼違反防疫規定出來？」

新疆、陝西闢謠：非事發地 胡錫進評：事件不論發生在何地都不被接受

事件發生後，有網民通過影片中說話口音判斷為中國西部地區，猜測為新疆或陝西。但昨日晚間「新疆檢察」官方帳號在微博闢謠稱，事件並非發生在新疆，希望網民不要傳播謠言。

陝西《華商報》通過畫面捕捉到的周圍商舖電話，以及其他多個渠道的反饋證實，事發地並非在陝西。

胡錫進今日發文評道，事件不論發生在哪裡，都是不可接受的。期待事發地的官方機構或媒體主動發現線索，找到那個藍馬甲，對他的行為進行調查，消除人們的疑惑，對正義做出人們期待的匡扶和伸張。

胡錫進表示，一定要查清並做出公開處理和通報。公眾對這件事的最終認識將會對標官方接下來提供的信息。雖然事件是局部事件，不能用它來標記中國基層社會，也不能用它來標記整個防疫。

有網友通過影片捕捉到的周圍環境發現，事件發生地似為寧夏銀川的一個小區外，在微博喊話寧夏官方出來回應，給公眾一個解釋。