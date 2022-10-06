失速試飛挑戰極限　國產C919客機飛出105度傾側角度

國產C919大型客機已完成全部適航審定工作，9月29日獲中國民用航空局頒發型號合格證，料於今年底交付首架飛機。

在取得適航驗證前，試飛能夠找出飛機的性能極限，確定安全飛行的邊界「紅線」。其中，失速是挑戰極限的試飛科目之一，也是C919取證審定的重要驗證科目。



失速是指飛機迎角增大到一定程度，導致飛機的姿態迅速變化、飛行高度快速降低或飛機過度振動，並最終導致飛機失控的一種現象。飛機失速時會急劇下降，在十幾秒之內，掉高度少則一兩百米，多則上千米。

航空工業試飛中心副主任C919大型客機試飛機長趙鵬。（影片截圖）

航空工業試飛中心副主任C919大型客機試飛機長趙鵬稱，失速試飛的極限主要體現在真實的大氣當中，「可能每一秒鐘如果發生了我們前期非預期的滾轉和偏航，如果改出不好是很容易超載的。可能飛機機體會發生裂紋、斷裂甚至解體」。

據介紹，貼在機翼上的絲線，是檢驗飛機是否進入失速狀態的信號之一。絲線會隨氣流運動，若氣流正常，絲線會向後飄；若機翼表面發生氣流分離，絲線就會亂飛或者捲曲，也意味着飛機進入失速狀態。

貼在機翼上的絲線，是檢驗飛機是否進入失速狀態的信號之一。（影片截圖）

飛機失速後可能出現滾轉（傾側），過大的滾轉會對飛行安全構成巨大危害。因此，在開展失速試飛前，必須先進行大滾轉試驗，驗證飛機的滾轉改出能力極限，以應對失速試飛中可能出現的極端情況。

事實上，C919飛機的控制律已設定保護，正常情況下，滾轉坡度（傾側角度）不會超過67度。然而，在失速試飛中，機組需要探索飛機能力的邊界。C919失速試飛前，試驗設計的滾轉坡度是90度，但最終飛出了105度。

趙鵬解釋，只有在試飛時才會做超出飛機滾轉坡度的動作，「航班不可能去把飛機做一個90度，乘客也受不了。我們做的105度，感覺到飛機依然是可控的，心中有數」。

去年12月24日，中國民航局展開失速審定試飛，直至今年1月19日，在25天試飛中已累計進入失速148次，試飛結果達到適航標準。目前，中國商飛已與28家客戶簽下815架客機訂單，其中，東方航空將成為全球首間營運C919機的航空公司。