C919副總設計師：研製成功將成為帶動中國航空產業發展「新引擎」

國產C919大型客機已完成全部適航審定工作，9月29日獲中國民用航空局頒發型號合格證，料年底交付首架飛機。

對於C919獲頒合格證，中國商用飛機有限責任公司系統工程與項目管理部常務副部長、上海市僑聯副主席錢仲焱稱，他堅信C919的研製成功，將進一步成為帶動中國航空產業、高端製造業發展的「新引擎」。



2010年，錢仲焱放棄原來在美國的工作生活回國，入職中國商飛。他憶述，當年中國商飛剛成立不久，C919項目正在初步設計階段，ARJ21項目也仍在取證，尚未完成整個取證的全過程。

由於項目的很多適航體系流程亟待建設，他便帶領中國商飛公司系統工程與項目管理部，探索出一條具有中國商飛公司特色的商用飛機項目管理模式。

，中國商用飛機有限責任公司系統工程與項目管理部常務副部長、上海市僑聯副主席錢仲焱。（微信公眾號＠中國僑聯特聘專家委員會）

2015年11月2日，C919首架機在中國商飛公司新建成的總裝製造中心浦東基地廠房內正式下線。彼時作為C919飛機負責適航的副總設計師，也是申請人中國商飛公司代表，錢仲焱非常激動，「每次製造符合性檢查都是經歷好多個不眠之夜，令人難忘」。

錢仲焱介紹，民航機的研製管理過程非常複雜。以C919項目為例，上百家供應商和合作夥伴共同參與，幾萬位工程師協同工作，都來自於世界各地不同的文化背景，工程師與工程師之間的研製工作高度交聯。同時，民機研製時間周期非常長，一般要十幾年，且研製的經費額度也非常大。

中國商飛通過幾個型號的研製探索，將系統觀點深入應用於大飛機的研製項目管理中，總結形成一套行之有效的圍繞「計劃、技術、質量、適航、經費、人員」六維的項目管理方法，其核心是產品集成團隊、門禁階段管控、拉通四算等內容。

作為航空市場的主流機型，窄體機在中國民航機隊的佔比約為80%，是民航市場的主力機型，而C919正是窄體機。錢仲焱認為，C919取得型號合格證，標誌中國具備按照國際通行適航標準研製大型客機的能力，是民用飛機作為商品進入市場的第一步。

目前，中國商飛已形成具有中國特色，中國民機特點的大飛機研製體系和項目管理體系。錢仲焱希望在C919經驗的基礎上，中國的大飛機項目在研製體系建設、系統工程應用等方面取得更大的進步，C919型號實現規模化、系列化發展，同時推動未來型號更快更好研製、交付、運營。