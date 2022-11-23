稱失業破產比疫情更可怕　質疑把下雨權利交賣傘者　熱傳文章遭刪

昨日（20日）晚間，《河南日報》主辦的《頂端新聞》發出一篇由簽約作者撰寫的題為《比疫情更可怕的是大量的人失業，破產》的文章。文章在微博、微信等社交平台被大量轉載。內容總結了疫情期間社區、物業的權利濫用，老百姓的收入降低、破產等問題；通過3點質問為何當下內地解封障礙重重，並提供5條未來「出路」建議等等。但目前文章已被刪除。



文章開頭作者引用新疆某社區書記的一句「我讓你陰就陰，我讓你陽就楊」，質疑服務老百姓的社區和物業，疫情期間竟然成為基層「主宰者」。發出8條疑問，質疑社區為何不執行國家政策。

日前內地「雙11」購物節結束，但銷售額卻同比下降7成，是該購物節舉辦14年以來最低點。文章稱，老百姓口袋裡沒了錢，要如何消費；沒有消費，企業、商店如何支撐？「沒有了收入，房貸、車貸依然要還。」中國有接近5成家庭背負著房貸壓力，但卻「寅吃卯糧」，這樣下去唯有破產一條出路。

國家宏觀來看是「稅收減少、經濟增速放緩、GDP下降」，但聚焦到每一個民眾身上，卻是收入降低、失業，還不上房貸，甚至跳樓。

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文章發出三點質疑，為何中國當下仍舊無法解封：

一、為何不將花在疫情防控上的資金，用來建立更完善的醫療系統？「低死亡、高傳播」開放也許會導致大量感染者，會導致醫療擠兌。但以鄭州計算，一個月核酸檢測費用就花費3.6億元（人民幣，下同）以上。排名前十的核算機構上半年淨利潤就超過150億元。為何不能用這些錢來建更多的醫院？醫療系統你在幹嘛呢？

二、新冠疫情聽誰的？疫情三年以來高調宣傳「新冠會死人，死很多人。」但到今年，新冠的高傳染性使現有的防疫手段顯得捉襟見肘，低致命性則令極端的防疫手段得不償失。對比世界多數國家，中國仍在「苦苦掙扎」。那麼疫情防疫聽領導的還是聽專家的？是科學問題還是政治問題？

三、把下雨的權利交給賣傘的人，雨何時才能停？文章用「英國統治印度時期要求每家每月上交一條眼鏡蛇來防止毒蛇傷人，演變成家家戶戶養蛇應對，導致印度到處都是眼鏡蛇」的故事質疑，是否是資本不願讓疫情結束？

文章解答「出路在哪里」问题

文章提出，當下要讓有良知的醫學專家發生以破除公眾對新冠的恐懼。「讓科學和科學家站到輿論場中心。」官方不應將他們消聲雪藏，近日張宏文醫生重返輿論場就開了個好頭。張宏文在上海國際生物醫藥產業週會議上表示，「走出疫情考得是科技，生物醫藥的支撐。」

文章還稱，「防疫要與政治脫鉤，在宣傳上降調、下台階，不要用話語將自己困住；要調整官員考核，保證基層執行防控政策到位；將投入到核酸檢測和防控上的資源，轉移到提升醫療硬件和管理上；不再管控普通的感冒藥、退燒藥，不要把簡單的問題複雜化。」

文章引用新加坡總理李顯龍的話，「人類社會從未以『死人最少』作為絕對的生存策略。」並在最後稱，「『人民至上、生命至上』，就是要讓人民生活在經濟、醫療上皆有保障。疫情三年，不要再說『堅持堅持』，沒有『鐵飯碗』的民眾拿什麼去堅持？一定要把生活通道打開，要把生命通道打開，把仁心通道打開；發展才是解決一切問題的硬道理。」

內地微博、微信等平台有大量網民轉發，並講述自己在防疫期間遇到的荒唐事，「社區讓我問防控中心，但防控中心卻說，最後的結論都是以社區為主。」目前文章已被刪除，顯示「接相關投訴，此內容因違規無法查看」。