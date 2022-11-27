人民日報：中國堅持動態清零不動搖　防控政策經得起歷史檢驗

內地連日新增過萬宗本土感染個案，情況令人關注。

《人民日報》今日（27日）發表評論文章，指中國堅持動態清零不動搖，充分體現國家防控疫情的堅實實力和強大能力，證明防控政策是經得起歷史檢驗。



文章指，保護人民生命安全和身體健康，是中國制定疫情防控政策的首要考量，也是衡量疫情防控成效的首要標準。

中國堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零不動搖，因時因勢優化完善防控措施，積極應對全球多輪疫情大範圍傳播流行的嚴重衝擊，充分體現國家防控疫情的堅實實力和強大能力，充分彰顯中國共產黨領導和中國社會主義制度的顯着優勢。

事實充分證明，中國的防控方針是由黨的性質和宗旨決定，防控政策是經得起歷史檢驗，是科學有效的，是最經濟的、效果最好的。

文章又指，打贏常態化疫情防控攻堅戰，必須堅決克服認識不足、準備不足、工作不足等問題，克服輕視、無所謂、自以為是等錯誤認識，克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理等，堅持第九版防控方案，落實二十條優化措施。

面對近期全國本土疫情傳播範圍廣、傳播鏈條多、疫情波及面擴大的態勢，必須全面落實屬地、部門、單位、個人的四方責任，盡最大可能切斷傳染源、控制疫情波及範圍，確保疫情不出現反彈，並全力做好人民群眾生產生活服務保障。