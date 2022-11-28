「張珊珊」擁35間核酸檢測機構　內地熱傳：公司所在地均爆發疫情

內地傳媒報道，國內多達250間核酸檢測機構涉及頻繁造假。

事件引起公眾關注之際，蘭州日前就傳出個別待轉運的群眾核酸檢測呈陰性，市衛健委在通報中更點名會向涉事的蘭州核子華曦實驗室予以嚴肅處理。

值得注意的是，「核子華曦」背後的監事張珊珊，在全國註冊了35間核酸檢測機構，基本上「哪裏有她的公司，哪裏疫情爆發」，令不少網民都開聲呼籲官方查明。



11月24日，蘭州市七里河區依據核酸檢測結果組織轉運陽性感染者時，發現個別待轉運群眾健康碼顯示核酸檢測陰性。經查，蘭州核子華曦實驗室工作人員誤將個別核酸檢測異常人員名單信息，錄入陰性人員信息包中上傳至工作系統，導致個別待轉運人員健康碼顯示核酸檢測陰性。

天眼查App顯示，涉事的蘭州核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司成立於2022年8月，法定代表人為崔連，監事為張珊珊，註冊資本1000萬（人民幣，下同），經營範圍包括醫療服務；驗檢測服務；第三類醫療器械經營；醫學研究和試驗發展等，由深圳市核子基因科技有限公司（下稱深圳核子基因）全資持股。

深圳核子基因官網介紹，該公司成立於2012年，是一家集基因技術研發、市場應用於一體的高新科技型企業；核子基因服務網點遍布全國，目前已開設64間子公司、50個實驗室。

有網民發現，張珊珊曾以「監事」的身份在全國註冊了35間核酸檢測機構，而相關的多個核酸檢測機構所在地又剛好爆發疫情，包括北京、深圳、鄭州等地，「在山西十月份成立，之後十一月份山西就淪陷了」、「合肥九月份註冊的，十月份就大爆發了」、「在寧夏25號才註冊，21號就開始給檢測核酸了，疫情開始這幾年，寧夏從來沒有淪陷過，但是最近全區全面爆發」。

翻查過往3年有關第三方機構涉嫌謊報核酸檢測結果的新聞，去年1月，河北邢台市政府就曾經通報，承擔隆堯縣第二輪核酸檢測任務的濟南華曦醫學檢驗有限公司（下稱濟南華曦）涉嫌謊報檢測結果。

去年1月12日至13日，隆堯縣進行第二輪全員核酸檢測，因檢測能力有限，委託第三方機構濟南華曦檢測314987人。1月14日零時20分，在樣本尚未檢測完成、未知已完成檢測數量和結果的情況下，該公司業務代表翟某某向隆堯縣衛健部門反饋，結果全部為陰性。

按照第三方提供的檢測結果，隆堯縣上報第二輪全員核酸檢測結果全部為陰性。1月16日，隆堯縣衛健部門接到翟某某的反饋，送檢核酸樣本中有一管1:10的混檢樣本呈陽性。

蘭州傳出個別待轉運的群眾核酸檢測呈陰性，涉事檢測機構的母公司為深圳市核子基因科技有限公司。2021年，該公司旗下的檢測機構涉嫌謊報檢測結果。（觀察者網）

翟某某解釋稱，1月14日向隆堯縣反饋檢測結果時，尚有少量樣本未完成檢測。經查證，未檢測的樣本於1月15日下午3時才檢測完畢，結果發現一管樣本呈陽性。

隆堯縣對該採樣管所涉及的10名人員全部重新採集樣本。經檢測，其中2人確診，1人無症狀，所有密切接觸者和次密接者要集中隔離。1月18日起，隆堯縣展開第三輪全員核酸檢測。

值得一提的是，濟南華曦的母公司，與前述蘭州核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司為同一間，均為深圳核子基因。

「核子華曦」和張珊珊被揭發後，不少網民都開聲呼籲官方查明：

好好查一下這個檢測機構吧 不要再作孽了



現在的人怎麼什麼錢都敢賺啊



如果核酸和方倉變成了一門生意，疫情就永遠不會結束。



罪魁禍首核子華曦檢測機構哈，該機構全國各地很多，熱度降的這麼快，果然保護傘牛逼 ​



太原國慶期間連續二十天核酸，剛解封，他註冊，現在又爆發，很難不聯想 ​



所以這什麼玩意到底和太原疫情有沒有關係？ ？ ？為什麼還沒有人查一下這玩意？ ？ ？​



兩個城市在公司成立後一個月內疫情都有明顯向嚴重趨勢，這是什麼意思？



且不說結果是否真實，開了僅僅一月的實驗室可以值得信賴嗎？而且有在蘭州的此實驗室的結果錯誤的先例，這是可以給人們做核酸的嗎？太原疫情加重到底是否與它有關？​

