孫春蘭：病毒致病性減弱　疫情防控面臨新形勢新任務

國務院副總理孫春蘭11月30日在國家衛生健康委召開座談會，稱隨着Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，我國疫情防控面臨新形勢新任務。



孫春蘭聽取有關方面專家對優化完善防控措施的意見建議。她指出，疫情防控近三年來，黨中央、國務院始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，因時因勢優化完善防控措施，先後印發九版防控方案，出台二十條優化措施，以防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性有效應對了疫情形勢的不確定性，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，我國疫情防控面臨新形勢新任務。要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，落實黨中央、國務院決策部署，以人民為中心，防控工作穩中求進，防控政策持續優化，走小步不停步，不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源準備，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。

座談會上，張伯禮、沈洪兵、王軍志、梁萬年、杜斌、馮子健、楊維中、董小平8位專家作了發言，高度評價我國防控取得的重大成就，對優化完善二十條措施提出意見建議。孫春蘭充分肯定專家在防控中的重要貢獻，希望繼續發揮專業優勢，發揚科學精神，圍繞關鍵問題深化研究，為做好疫情防控工作獻計出力。