內地增近3.6萬本土個案　北京部分社區孕婦等感染者可居家隔離

據國家衛健委數據，昨日（11月30日），內地新增35800宗新冠肺炎本土個案。



昨日內地本土報告新增確診個案4080宗，包括廣東1599宗，北京1023宗，山西215宗，重慶206宗，四川170宗，雲南103宗，浙江93宗，黑龍江89宗，內蒙古76宗，河南75宗，福建65宗，遼寧53宗，陝西46宗，山東42宗，江蘇34宗，海南29宗，湖南26宗，貴州24宗，上海23宗，新疆21宗，湖北19宗，吉林18宗，河北16宗，廣西5宗，青海5宗，安徽2宗，西藏2宗，天津1宗。

當日內地本土新增無症狀感染個案31720宗，其中重慶6433宗，廣東6315宗，北京4020宗，山西2123宗，四川1244宗，新疆968宗，雲南857宗，廣西751宗，天津720宗，吉林714宗，陝西686宗，黑龍江666宗，湖北658宗，青海641宗，山東605宗，遼寧507宗，江蘇487宗，甘肅471宗，河北436宗，寧夏431宗，河南366宗，安徽291宗，湖南278宗，內蒙古258宗，浙江201宗，上海174宗，貴州141宗，福建119宗，江西81宗，海南62宗，西藏12宗，兵團4宗。

截至昨日24時無新增死亡個案，現有確診個案37347宗（其中重症99宗），累計死亡5233宗，累計報告確診323686宗。

重慶中心城區社會面管理：分區分類、由點及面、逐步放開

在重慶，市政府副秘書長、市政府新聞發言人楊琳昨日介紹，重慶疫情快速上升的勢頭目前得到了有效遏制，疫情形勢趨穩向好，疫情防控工作取得階段性成效。當局按照第九版和二十條要求，因時因勢調整優化防控措施，不斷鞏固疫情的防控成果。

據介紹，重慶中心城區和梁平區，因為梁平區目前感染的人數也較多，按照分區分類、由點及面、逐步放開的思路，由各區根據疫情發展的形勢，以小區、社區為單位創建無疫小區、無疫社區，人員可在無疫小區、無疫社區內有序流動，但不聚集，以鄉鎮（街道）為單位，實行差別化的防控措施。其他區縣在風險可控的前提下逐步實現常態化防控。同時，做到快劃快封快解，原則上將感染者居住地以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域劃為高風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。

而符合解除高風險區條件的及時解封，調整為低風險區。由於前期在疫情暴發初期，感染來源不明，而且存在廣泛的社區傳播，在高風險區的劃定上範圍相對比較大一些。經高風險區劃定以後的有效管理，社區的傳播得到有效控制，故目前以小區的單元和樓棟為單位來劃定更加精準。

成都居民出入小區、院落免核酸證明

在四川成都，市衛健委官微昨晚發布信息指，目前，成都市在疫情防控中堅持國家防控方案第九版、落實二十條優化措施，採取更為科學精準的防控措施，努力降低對人民群眾生活的影響。成都居民出入小區、院落只需要出示自己的健康碼，不再出示核酸陰性證明。

由於當前成都市仍有本土疫情，按照國家防控方案第九版的要求，學校和托幼機構、養老機構、兒童福利領域服務機構、精神專科醫院、培訓機構等重點機構人員按照每天20%的抽樣比例開展核酸檢測。

據《南方都市報》報道，北京包括朝陽等部分社區出現老人、孕婦感染後居家隔離的情況。相關社區工作人員稱，這是考慮到部分陽性人員的身體狀況不宜轉運，其他陽性人員按常規轉運到方艙。有工作人員表示，特殊人群能否居家隔離主要依靠街道相關疾控部門研判、作出決策，社區配合執行相關決策。