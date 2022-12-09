官方推「健康服務工作方案」： 按風險將人分成三級，標記紅黃綠

12月9日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組印發「新冠重點人群健康服務工作方案」，將服務人群依風險程度分為三個類別．包括重點人群（高風險）、次重點人群（中風險）、一般人群（低風險），分別用紅、黃、綠色進行標記，顏色不同，服務內容不同，開展分類分級服務。



據了解，一級服務的服務人群為一般人群（低風險，綠色標記）；二級服務的服務人群為次重點人群（中風險，黃色標記）；三級服務的服務人群為（高風險，紅色標記）、有緊急醫療需求的重點人群、其他有緊急醫療需求的嬰幼兒、孕產婦等人群。



標記為綠色的低風險人群，享一級服務包含政策宣傳、接種疫苗、新冠肺炎相關諮詢服務等；標記為黃色的次重點人群則享有二級服務，包括居家治療的無症狀或症狀輕微的感染者，主動向社區（村）報備，並與轄區的基層醫療衛生機構聯繫，基層醫療衛生機構將提供健康諮詢、用藥指導等。

經評估後，基層醫療衛生機構為有需要的感染者提供可穿戴健康監測設備、指夾式脈搏血氧儀等開展健康監測，若情況嚴重會盡快轉診。基層醫療衛生機構每3天隨訪一次。

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標記為紅色的高風險重點人群，則享有三級服務。服務範圍包含重點人群、有緊急醫療需求的重點人群、其他有緊急醫療需求的嬰幼兒、孕產婦等人群。

三級服務內容包含失能老人或高齡行動不便感染者，經縣（市、區）衛生健康部門確定的專家團隊或上級醫院評估後決定收治方式。

經評估後可居家的，基層醫療衛生機構會有相應必要服務，經評估後不適宜居家的，基層醫療衛生機構指導協助轉診。同時，社區（村）協助落實對居家治療感染者的管理，對有定期就醫需求的指導協助就醫，協助提供購藥送藥等服務。

此外，該方案提到，要加強基層醫療衛生機構藥品和抗原檢測試劑盒儲備。各地要加大供應保障力度，確保基層醫療衛生機構根據國家和本省份推薦的中藥清單，按照服務人口總數的15到20%動態儲備中藥、解熱和止咳等對症治療藥物、抗原檢測試劑，人口稠密地區可酌情增加。縣級衛生健康部門要組織藥師團隊為患者提供藥品使用的禁忌、配伍、注意事項等用藥指導。

方案也指出，加快推進鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心發熱診室（門診）建設進度，2023年3月底前力爭覆蓋率提高到90%左右。完善裝置組態，包括氧療裝置、可攜式肺功能儀器、指夾式脈搏血氧儀、可穿戴健康監測裝置等；升級電子健康檔案資訊系統，鼓勵有條件的為人口密集的社區或偏遠的鄉村配備智慧健康驛站。