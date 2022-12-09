內地入境澳門取消快測核酸　香港入境澳門維持5天集中隔離

國務院聯防聯控機制綜合組7日發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，提出十項放寛防疫措施。澳門也優化從外地到澳門的檢疫措施，由內地入境者，除從珠海入境須持24小時內的核酸陰性證明，其他地區入境持48小時核酸陰性證明登機或登船，入境後不須再落地檢測。



由香港、台灣或外國到澳門者，由入境後5天集中隔離＋3天紅碼居家隔離，改為5天集中隔離＋3天黄碼健康監測，期間可在社區活動、也可外出，黃碼最後一天須進行核酸檢測，檢測陰性後轉為綠碼，抵澳人士綠碼前不可進入內地。



7日新發布的《通知》強調要精準科學防疫，不得採取各種形式的隨意封控，高風險區要快封快檢；一般場所毋需掃碼；不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢；無症狀及輕症可居家隔離；不得隨意停工停產。

澳門衛生局8日晚間發布公告指出，12月9日零時起調整入境人士的防疫措施，取消入境人士的落地核酸檢測、入境後的核酸檢測和快篩措施。

內地新十條｜北京上海不查核酸、取消落地檢 各地防疫陸續放寬 | 香港01

公告稱，當天或過去5天內沒有中國內地高風險區旅居史之人士的入境措施：經廣東省珠海市來澳，入境時須持採樣日後24小時內核酸檢測陰性證明。若由中國內地（除廣東省珠海市）以外地區直接來澳，於登機、登船時，須持採樣日後48小時內核酸檢測陰性證明。

香港、台灣及海外入境人士則改為5天集中隔離醫學觀察，其後3天黃碼，最後一日核酸檢測若陰性就會轉綠碼。

澳門社會文化司長歐陽瑜稱，防疫措施放寬後，預計澳門會有五成至八成人口受感染，為防止出現井噴式大量個案，影響醫療系統和其他就醫需求，放寬過程將會有序進行。

此外，港珠澳大橋穿梭巴士8日宣布，9日凌晨零時起，香港至珠海方向再增開晚上7時班次，同時往珠海隔離酒店班次每班可售票數由40張增加至60張。