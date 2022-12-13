疫情｜內地增7451宗本土感染　專家倡借鑒香港經驗測算大致數據

國家衛健委數據，昨日（12日）內地本土新增感染個案7451宗，無新增死亡個案。



昨日內地本土新增確診個案2270宗，其中，廣東775宗，北京559宗，浙江243宗，海南186宗，重慶180宗，河南74宗，四川71宗，福建29宗，山東28宗，黑龍江20宗，雲南16宗，遼寧14宗，上海14宗，山西12宗，湖南9宗，陝西8宗，內蒙古7宗，安徽6宗，江蘇、湖北各4宗，天津3宗，河北、江西各2宗，廣西、貴州、西藏、寧夏各1宗。

當日內地本土無症狀感染個案5181宗，包括重慶1398宗，廣東1264宗，北京468宗，山西231宗，黑龍江214宗，天津213宗等。

截至昨日，現有確診個案36340宗（其中重症147宗），累計死亡5235宗，累計報告確診個案367627宗。

撤核酸檢測點致感染數據無法精確統計

自國務院聯防聯控出台「新十條」以來，內地核酸檢測點大規模取消，近日通報本土感染數量也連續兩日降至萬名以下，但官方數據並不包括自測抗原陽性感染者，這意味實際感染人數可能遠不止每日通報數據。

據《第一財經》報道，南開大學公共衛生和健康研究院黃森忠教授表示，借鑒香港經驗，對一個社區的大致感染情況主要通過兩個途徑可以了解。一種是自測抗原後向社區上報，雖可能出現漏報情況，但仍具有參考意義；另一種則是通過污水監測，「這依賴於污水監測技術，不是所有的地方都能夠實現」。

黃森忠團隊建立的EpiSIX模型曾預測，自7月1日內地本輪疫情開始，截止年末，累計報告總數將至多達到147萬。不過隨著全面放開，實際的感染人數將遠超原本預計。

也有專家認為，比預測整體感染數更有意義的是，預測可能出現的重症患者，從而對重症病床數量進行調配，確保醫療資源應對。