疑不慎踩到垃圾桶　失聰女子遭老爺拿鏟打破頭　滿臉鮮血拍片求救

日前廣西柳州一名失聰女子發影片稱自己因為不慎踩到垃圾桶，被老爺用鏟子打頭。影片顯示，女子滿臉鮮血，用方言向自己爸媽求救。當地警方表示，傷勢不算嚴重，案件正在調查處理中。



事件引發網民熱議，亦有網民批評警方說法，稱「這樣傷勢還不算嚴重？非要打死才行？」許多網民亦呼籲官方徹查家暴事件。



據《正觀新聞》、《貓頭鷹視頻》報道，12月7日，一女子發影片稱自己是「聾子」，因3歲兒子與狗狗玩鬧，自己又踩到垃圾桶，被老爺用刨土工具擊打致頭部流血。影片背景還能聽到疑似是男童的哭聲。

影片中，女子臉上和身上都有大量血跡，她用方言說道「爸媽，我被孩子阿公拿鏟子打出血。」女子隨後也曬出就醫紀錄。

12月8日，融水縣城南派出所回應稱，工作人員稱女子當天未報警，隔日已由丈夫陪同去醫院就診。目前警方已經到醫院看過女子，「其傷勢不算嚴重，案件正在調查處理中」，警方稱將依法依規處理。

融水縣婦女聯合會則稱「會盡快核實，如屬實將會協助當事人報警處理。」公安、婦聯等多個部門均已介入處理此事。

不過對於警方「傷勢不重」的說法以及當地婦聯的處理態度令許多網民表示不滿。網民批評「婦聯一直以來都無作為」、「警方說這樣傷勢較不算嚴重？」、「要以傷害罪起訴公公（老爺）」、「女人的老公在哪裡？」、「廣西柳州是重男輕女的重災區。」