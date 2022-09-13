網傳男童鎖喉將祖母勒到窒息亡　網民直言畜生斥拍片者為何不制止

內地社交平台昨日（12日）傳出一段影片，惹起眾怒。

在片中，一名男童與祖母發生爭執，一氣之下竟以「鎖喉」勒住祖母的頸部，結果活生生將後者勒到窒息；而在事發期間，拍片者一直沒有上前阻止，直至發現祖母沒有意識，才勸說男童停手。



網傳消息指，事發地點在黑龍江。網傳影片顯示，一名男童被祖母教訓，打了兩下，他瞬間被激怒，先將祖母從床上拉落地，之後不斷出力勒住她的頸部；起初，祖母用拖鞋拍打男童的背部，示意他放手，但他反而愈勒愈緊，祖母漸漸不再有動作。

疑似是男童兄長的拍片者一直沒有上前制止這場「鬧劇」，直至他發現祖母沒有動作，才意識到出事，開聲勸說男童停手。不過，男童大吼道：「每次都打我，說我不講理，打我，到底是誰不講理！」隨後，男童更大力勒住祖母，拍片者則不斷稱：「她保證不打你了，真不打你了，你快鬆手吧。」

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由於勸說無效，拍片者於是走出房間尋求母親的幫助。待母親拿藤條入房後，男童才肯鬆手，但祖母已經一動不動躺在地板上。母親一邊用藤條打男童，一邊說：「你奶奶死了，你奶奶死了！」；男童則哭喊道：「我錯了，奶奶你快起來」。

在影片結束前，現場一直沒有人幫祖母做初步急救或叫救護車，亦不知祖母是被勒到昏迷或已死亡，但網傳消息指，祖母最後傷重不治身亡。

相關影片已在微博、抖音等平台被刪除，但依然引起極大討論，不少網民直言男童是「畜生」，更不解為何拍片者一直不出手制止。

網民睇法：

這麼小的年紀就能作出這樣的行為，建議坐牢！ ！ ！ ！拍視頻的為啥不上去制止？小孩的父親母親又在幹什麼，真的要被氣死



有些孩子不養也罷，只想知道怎麼處置這個未成年殺人犯和冷眼圍觀的未成年 ​​​? ​



教育不了孩子 養不了孩子 可以不生



為什麼要壓熱度？我真的看的很憤怒很想哭！這樣對自己的奶奶真的還有良心嗎？他還小，法律請一定要制裁他



最可惡的是拍視頻的人吧！感覺最起碼10多歲了有手機！還在旁邊笑



我感覺這個社會要瘋了 ​



青少年犯法該降低年齡了！ ！ ！​



天哪 感覺好殘忍 小孩子怎麼對自己的奶奶下的了手 家庭教育沒有做好嗎？拍視頻的人怎麼笑的出來的 而不及時勸導和報警 活生生看著讓一個老人死掉嗎 ​

