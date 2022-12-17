中美關係何時走向穩定？解放軍少將：差不多是「這個時候」

中國海軍少將楊毅研判，中美直到兩國力量對比的天平趨於平衡時，關係才可能相對穩定。



據環球網報道，楊毅星期六（12月17日）在環球時報2023年會有關中美關係議題的論壇上發言時說，中美兩國是「志不同道不合」，但不得不跟對方打交道。

他進一步解釋，「志不同」就是中國主張構建人類命運共同體，而美國試圖維持和強化它的全球霸權地位，「道不合」就是中國主張不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏。而美國堅持從實力、地位出發，與中國進行競爭。

對於中美這個狀態會磨多久、俄烏衝突會不會帶來催化劑作用，楊毅認為不會，原因是短時間內，包括中長時間內，美國對中國的戰略定位，即中國是美國「唯一的最主要的戰略競爭對手」這個結論不會變。

他也認為中美兩國之間的競爭關係難以避免，「美國要競爭，一個巴掌拍不響，探戈需要兩個人來跳。所以，我們無論怎麼不想競爭也得競爭，這是不以人們的意志為轉移的。」

楊毅還說，現在的關鍵是如何競爭，中國主張是新型大國關係，合作共贏；而美國信奉叢林法則，通過強大自己、削弱對手，甚至不惜動用骯髒手段，依靠實力地位來取勝的零和遊戲。但中美關係目前至少有一點是公約數，就是努力防止可能導致衝突的競爭。包括在俄烏衝突問題上，中國也並不願意發生大的衝突，特別是核衝突。

但他指出，對於中美之間如何安裝防護欄或「安全閥」，中美兩國的思路南轅北轍，中國主張從戰略上要取消、放棄冷戰思維，美國則主張在技術層面上搞所謂的危機管控措施。按照通常的國際關係理論，處於競爭狀態的關係要維持穩定，除了基於共同的威脅和共同的利益外，從某種意義上來講更重要的就是雙方力量的總體平衡。

楊毅分析，現在美國從總體來講力量比中國強，有優勢，所以屢屢觸碰中國的紅線，但隨着時間推移，兩國力量對比的天平趨於平衡的時候，也許是兩國關係能夠走向相對比較穩定的時候。

至於這個時間有多久，楊毅說，「時間不會太長，美國說是十年，我覺得十年也差不多」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

