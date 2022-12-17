台政壇男神吳怡農嫩妻身份曝光　夫妻名下數千萬現金存放香港

台灣民進黨籍政治人物吳怡農向來被認為是政界高顏值之人，然而日前其透露在10月已登記結婚，讓一眾女支持者失望。昨日（16日），台北市第3選區立委補選候選人財產申報出爐，吳的配偶顏采薇的背景隨之曝光。據報道，顏與吳相差10歲，身兼跳舞跟瑜珈老師身分，更是泰雅族原住民。值得一提的是，吳怡農與顏采薇名下沒有房產，但有約4289萬元（新台幣．下同，約1084萬港元）的現金資產，其中約3231萬元（約817萬港元）存在香港滙豐銀行。



月初，吳怡農曾向台媒透露，自己與來自圈外的太太已經認識好多年，今年10月登記結婚，尚未舉辦婚宴。根據財產申報資料，顏采薇1990年出生，跟1980年出生的吳怡農恰好相差10歲。據報她是出身宜蘭的泰雅族原住民，過去學民俗舞蹈超過12年，身兼舞蹈跟瑜珈老師身分，且有一定名氣，曾上節目，談吐流露青春可愛氣息，與吳有著「反差」的吸引力。

對於配偶背景曝光，吳怡農低調回應，希望外界別「肉搜」對方，能給她一點生活空間，別讓其被嚇到或受擾，待未來有機會，他會帶她和外界見面。

另一方面，財產申報資料顯示，吳怡農沒有任何房地，動產部分則有一台5萬元（約1.26萬港元）購入的本田汽車，及一台2萬元（約5000港元）購入的三陽機車，代步工具皆取得2年。另夫妻存款共擁8筆，從台幣、美金、歐元到港幣皆有，合計共4289萬667元，除6萬餘元（約1.5萬餘港元）登記在顏采薇名下，其餘皆為吳怡農所有。

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此外，吳怡農還擁有1960萬元（約495.5萬港元）的債權及兩筆事業投資，其中包括牡來丹好有限公司，其前身正是由吳一手創立的壯碩有限公司，2017年更為現名，負責人則從吳怡農變更為林惠英。

值得一提的是，吳怡農還有一筆投資事業坐落香港，公司為嘉倫興業有限公司，惟投資金額微乎其微，僅有8塊錢。而對於吳怡農將資產放在香港，國民黨參選人王鴻薇今日（17日）說明財產時，則藉機諷刺，特別強調她的財產基本上是「投資台灣」。