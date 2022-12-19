商業冷清醫院就醫人數緩降　北京或已闖過第一波疫情高峰

撰文：杭子牙
出版：更新：

放開十日，記者發現北京街頭及各商場依舊蕭條冷落，大街上車輛稀少，晚上六點多一過幾乎難覓人蹤，商場內除了剛上映的電影《阿凡達》可以帶來一些人氣，商品售賣區域均空空蕩蕩。飯店、咖啡館等餐飲單位雖然已經放開堂食，但是因為人們擔心出門被感染，也幾乎空無一人。

疫情衝擊下空蕩蕩的北京街頭。（美聯社照片/安迪黃）

與此同時，在北京同仁醫院、協和醫院、宣武醫院、人民醫院和北醫三院等市區主要醫院，雖然發熱門診仍然大排長龍，但是人數已經明顯比原來有所降低。為應對疫情高峰，記者了解到有醫院採取了召回退休醫生的方式或是從其它科室「借人」來應對。症狀輕微的醫護人員則「輕傷不下火線」，繼續在門診堅持接診。

在北京市一家三甲醫院，正常情況下發熱門診在疫情前大概位置在七八十人每天，冬春流感季節高峰在一百二三十人，但是在本月10日，最高曾創下了481人每天的最高紀錄。最近兩三天，又進一步緩降到300人以內。

媒體同行的觀察也大致如此。已經從官媒總編位置上退休，主要靠經營自媒體維持網絡能見度的資深媒體人胡錫進，也認為「北京市最艱難的時期似乎正在度過去」。

北京醫院大門外。 （視覺中國）

因為中國之前採用了「動態清零」的方式應對疫情，十天前才在形勢壓力下被迫放開，此前政府醫療資源準備不足，各地醫療資源分佈也不均衡，在迅猛爆發的疫情面前，各地正陷入缺醫少藥的緊張狀態，作為第一波應對疫情衝擊的北京能否平穩度過高峰令人格外關注。

慶幸的是北京有較為充裕的醫療資源，而且因為多數普通市民感染髮熱後選擇在家吃藥治療，很少有人願意到醫院大排長隊，使得醫院面臨的一般接診壓力得到極大緩解，成為北京成功度過第一波疫情高峰的最大功臣。

北京疫情恐惡化　中證監中銀監等採取部分員工閉環管理恢復中國經濟活力與市場信心　需要具體可感的行動刺激二十大後首場中央經濟工作會議　聚焦提振市場活力與民營經濟抗疫從一個極端到另一個極端：熬過風暴還看北京？市民爆料居家隔離被貼封條？深圳防疫不該被官僚主義扭曲
新冠肺炎