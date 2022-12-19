未來三天內地中東部持續乾冷　東北將迎大範圍降雪

據《中國天氣網》19日消息，隨著第二波寒潮天氣影響結束，南方氣溫緩慢回升，未來三天中東部大部分地區持續乾冷。明天（20日）開始，受新一輪冷空氣影響，東北將大範圍降雪，局部地區將迎來暴雪。



過去幾日，寒潮席捲內地大部分城市。隨著寒潮影響結束，大部分城市溫度有所回升，白天體感寒冷的狀況有所改善。不過由於回溫緩慢，中央氣象台繼續發布低溫藍色預警。

（中國天氣網）

此外，明天（20日）起至22日，還將有強冷空氣到來，華北、東北地區中南部、黃淮、江淮及江南北部等地將先後出現4-8℃降溫，並將伴有4-6級偏北風。

對大部分地區來說，由於近日降水偏少，僅在山東半島等地出現冷流降雪。不過，從明天（20日）開始，東北大部地區將加入下雪行列，其中東北中北部降雪持續時間較長。

具體來看，中央氣象台預計，今天（19日）西藏東南部、新疆東部、內蒙古東北部等地部分地區有小雪或雨夾雪。

明天（20日），內蒙古中東部、東北地區中南部有小到中雪，其中遼寧東部、吉林中部和東南部局地有大雪。安徽北部和南部、山東半島東部等地部分地區有雨夾雪。

後天（21日），新疆西北部、山東半島北部、東北地區大部等地有小到中雪，其中黑龍江中東部、吉林東北部、山東半島東北部等地部分地區有大雪，黑龍江東部局地暴雪。

氣象專家提醒，寒潮影響過後，氣溫較低，公眾應該做好防寒保暖措施。未來幾天南方地區最高氣溫將有所回升，但最低氣溫仍會持續偏低，公眾需關注持續的低溫天氣對人體健康、農業、畜牧業等的不利影響，提前做好相關防禦措施。