小米疑開啟新一輪裁員　中國區個別部門裁減比例高達75%

內地傳媒報道，小米近期開啟新一輪裁員，補償方案為「N+2」，涉及多個部門。其中，中國區個別部門裁員比例高達75%。



《界面新聞》報道，有小米員工反映，本次裁員規模較大，手機部、互聯網部、中國部等多個部門均有涉及，但部門之間裁員力度不同。其中，中國區個別部門裁員比例高達75%，互聯網部也有團隊裁員40%。

前述員工稱，人力資源部的裁員說辭是「好說好散」，許多被裁員工相對滿意「N+2」的補償方案，未休完的年假則按照雙倍工資折算。部分員工認為，補償方案相較年終獎或許更勝一籌，有3年資歷員工拿完「N+2」補償後稱，比正常工作7個月的工資還要多。

以「Ｎ+1」補償方案為例，N代表員工每工作一年，用人單位需發放一個月補工資，滿六個月但不滿一年的，按一年計算，不滿六個月的，發放半個月工資。「+1」指代通知金，若公司想辭退員工，需要提前30天通知員工，或多付一個月工資讓員工立即離職。

因此，小米本次裁員的「N+2」補償方案，即是以工作年限再加2個月平均工資的標準賠付員工。

小米集團總裁王翔。（微博＠王翔）

本輪裁員整體力度暫未明確，據估算或達15%。據悉，早前已傳出小米計劃大規模裁員以減少人力成本的消息，並預估裁員人數將達6000人；按此估算，裁員幅度接近20%。財報顯示，截至9月30日，小米集團共有35314名全職員工，其中32609人位於內地。

小米集團總裁王翔曾在三季度財報會議上提到，公司正在做進一步的規劃，包括如何提高人效，降低成本，「降本增效是我們從今年年初以來一直在做的事。為了明年整個業績的提升，我們會持續開展降本增效的工作」。