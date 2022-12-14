小米13網上開賣瞬即搶購一空　除Leica鏡頭加持外還有這些賣點

小米13將會在今天上午10點正式迎來首銷，起售價3999元（人民幣）起，頂配價格為4999元。感興趣的米粉可以關注下。



小米13厚度僅有7.98mm，僅重189g，帶來輕盈的手感。採用6.36英寸全面屏，2400*1080分辨率，120Hz刷新率，屏幕邊框僅有1.61毫米寬，屏佔比93.3%；採用全新E6發光材料，大幅度提升發光效率。

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小米13採用第二代驍龍8移動平台，並採用全新LPDDR5X記憶體，峰值頻率達到8533Mbps，全系標配的UFS4.0閃存，可以實現3.5GB/S的順序讀取速度和26GB/s的順序寫入速度，並支持FB0存儲煥新技術，使閃存常用常新。支持67W有線充電，50W無線充電，10W反向充電。

影像方面，採用3顆徠卡（Leica）鏡頭，覆蓋了0.6x-3.2X的光學變焦範圍，最高支持30倍數碼變焦，每支鏡頭都通過了徠卡光學認證，IMX989 圖像傳感器，主攝鏡頭擁有5000萬像素。長焦鏡頭採用等效75mm焦距和f/2.0大光圈設計，支持OS光學防抖。主攝級別的大光圈，帶來清晰的成像品質。

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