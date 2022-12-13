廣州1歲男童誤碰奶茶封口機 切斷4隻手指 7.5小時手術終接駁成功

廣州上周五（9日）發生一宗兒童家居意外。一名1歲多男童誤碰家中的奶茶封口機，切斷了拇指以外的4隻手指，家人聽到孩子大哭才知悉此事。他們急忙送孩子到醫院，幸好經過約7個半小時的手術，4隻手指均接駁成功。



據報道指，廣州一名1歲多的男童在上周五（9日）觸碰家中奶茶封口機，手指被碾壓後切斷了4隻手指。男童家人是開奶茶店的，事發當天，剛學會走路的男童趁家人未有留意，把手伸進奶茶封口機玩耍。家人聽到孩子狼嚎大哭才發現此事，立即用乾淨的紗布包裹4隻斷指，並用冰袋妥善保存，再駕車以時速180公里將孩子送到醫院搶救。

（網上圖片）

傷勢嚴重 花7.5小時完成接駁手術

男童除了4隻手指被切斷外，封口機壓下時的熱力亦導致指背有熱壓傷，出現燙傷情況，令手術難上加難。幸好經過醫生盡力救治，找到手指僅有約0.2mm的靜脈，經過7個半小時的手術，終於將所有手指接駁成功，並順利通血，男孩4隻手指才得以保持完整。

醫生花7.5小時完成接駁手術。（網上圖片）

持續關注術後情況 14歲後進行中指小關節移植

醫生指出，雖然男童接駁手術成功，並已渡過危險期，但因他的中指損傷到接近指間關節位置，要等14歲後才可以進行小關節移植，完全恢復功能。而他接下來會處於康復訓練時期，約3個月為一個階段，持續約一年左右。

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